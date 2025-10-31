ΠΟΕΔ: Το ξανασκέφτεται το Υπουργείο Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Διαφάνηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μετακίνηση του Υπουργείου για πρώτη φορά από τις θέσεις του σε ό,τι αφορά το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.

Όπως είπε η κ. Βασιλείου, ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ, στη χθεσινή συνάντηση «που είχαμε με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας φάνηκε για πρώτη φορά το Υπουργείο να μετακινείται από τις θέσεις του και να υπάρχει πρόθεση να υιοθετηθούν εισηγήσεις της Οργάνωσης».

Η ΠΟΕΔ θα αναμένει αυτό να γίνεται πράξη, όπως είπε. «Αναμένουμε να το δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη, μέσα από σχετικές τροποποιήσεις του Νομοθετήματος. Δυστυχώς το τι προηγήθηκε τόσο σε επίπεδο διαδικασίας όσο και σε επίπεδο ουσίας, μας αναγκάζει να έχουμε επιφυλάξεις ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Το τροποποιημένο Νομοθέτημα συμφωνήθηκε να οριστικοποιηθεί μέχρι και τη Δευτέρα ώστε να υπάρχει χρόνος να μελετηθεί από τα συλλογικά όργανα της ΠΟΕΔ και να παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις», δήλωσε συγκεκριμένα η κ. Βασιλείου.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι οι εισηγήσεις τις οποίες κατέθεσαν την περασμένη Παρασκευή και συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση, «είναι εισηγήσεις που αφενός θα βοηθήσουν ώστε όντως να υπάρξει εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου συστήματος κανονισμών και αφετέρου είναι εισηγήσεις που θα βοηθήσουν έτσι ώστε το όλο εγχείρημα να μπορέσει να λειτουργήσει».

Επομένως, ανέφερε, «αν αναζητούμε ποιος τελικά δεν θέλει την αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση, πρέπει να ψάξουμε αλλού και αναφέρομαι βεβαίως προς την επίσημη πλευρά».

Εννοείται, συνέχισε, «ότι η ενδεχόμενη ψήφιση του νομοθετήματος εάν και εφόσον προχωρήσει, είναι μόνο η αρχή. Χρειάζεται να γίνουν και πολλά άλλα, ώστε να στηριχθεί το όλο εγχείρημα και να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα και χωρίς να προκαλεί εργασιακή εξουθένωση».

Η κ. Βασιλείου επεσήμανε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούν την όποια μεταρρύθμιση, μέσα σε πλαίσιο «πολιτικής διεκπεραίωσης» μόνο και μόνο για να λεχθεί ότι έγινε και αυτό.

«Γιατί ως έχει το Νομοθέτημα που κατατέθηκε, όχι μόνο δεν μπορεί να εφαρμοστεί αλλά θα προκαλέσει στη Δημόσια Εκπαίδευση σοβαρά προβλήματα. Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που επιβεβαιώνει ότι ως ΠΟΕΔ και ως εκπαιδευτικοί ζητούμε την αλλαγή στους υφιστάμενους κανονισμούς, ζητούμε τον εκσυγχρονισμό τους», κατέληξε.

