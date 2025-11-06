Η ΠΟΕΔ απορρίπτει εκ νέου το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών – «Κίνδυνος να γονατίσει το δημόσιο σχολείο»

Το 100μελές συμβούλιο της ΠΟΕΔ απέρριψε εκ νέου, πριν από λίγο, το νομοσχέδιο για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, κρίνοντας ανεπαρκείς τις αλλαγές που προώθησε το Υπουργείο Παιδείας τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Οργάνωσης, Μύρια Βασιλείου, παρότι έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στην αρχική κυβερνητική πρόταση, οι διαφωνίες της ΠΟΕΔ σε καίρια ζητήματα παραμένουν. Μεταξύ αυτών, η συμμετοχή του διευθυντή σχολικής μονάδας στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διευρυμένες αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου σχεδίου.

Η ΠΟΕΔ προειδοποιεί ότι, εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, «υπάρχει κίνδυνος να γονατίσει το δημόσιο σχολείο» και ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης προς τους εκπαιδευτικούς.

Ως επόμενο βήμα, η Οργάνωση θα αναμένει τις εξελίξεις στη Βουλή, προτού τα συλλογικά της όργανα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους.