Ξεκρέμαστοι οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί

Μητέρες με καρκίνο που καλούνται να διανύουν εκατό χιλιόμετρα καθημερινά για να φτάσουν στο σχολείο τους, δασκάλες με σκλήρυνση κατά πλάκας που τοποθετούνται σε επαρχίες μακριά από το κέντρο θεραπείας τους, γονείς παιδιών με αυτισμό που αναγκάζονται να αφήνουν τα παιδιά μόνα για να πάνε στην εργασία τους. Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις που έφεραν στο φως της δημοσιότητας εκπαιδευτικοί και βουλευτές ζητώντας να αντιμετωπιστεί το χρόνιο θεσμικό κενό της απουσίας πρόνοιας για λόγους υγείας κατά τις τοποθετήσεις συμβασιούχων και αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών.

Το θέμα συζητήθηκε χθες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, με αφορμή πρόταση νόμου των βουλευτών του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά και Χρύσανθου Σαββίδη, η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής και από τα υπόλοιπα κόμματα. Οι εισηγητές της πρότασης σημείωσαν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δέχθηκαν αριθμό παραπόνων από εκπαιδευτικούς, μητέρες πολύτεκνες, γονείς παιδιών με αναπηρία ή στο φάσμα του αυτισμού, που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις από τους ίδιους προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για να βρεθούν προσωρινές λύσεις.

Σήμερα, μόνο οι μόνιμοι έχουν θεσμοθετημένη διαδικασία παραπομπής σε ιατροσυμβούλια, μέσω της οποίας εξετάζονται αιτήματα μετάθεσης ή εξαίρεσης για λόγους υγείας. Οι συμβασιούχοι και οι αορίστου χρόνου, που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του διδακτικού προσωπικού, μένουν εκτός, ακόμη κι όταν αντιμετωπίζουν σοβαρές ή χρόνιες ασθένειες. Το αποτέλεσμα, όπως παραδέχονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, είναι ένα «ανθρώπινο δράμα» που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι.

Βλέπει «δυσκολίες» η ΕΕΥ

Για τη σχολική χρονιά 2025–26 αναμένονται περίπου 17.000 συμβάσεις εκπαιδευτικών. Η ΕΕΥ διενεργεί τους διορισμούς Ιούλιο και Αύγουστο, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Αντίθετα, οι μόνιμοι παραπέμπονται σε ιατροσυμβούλια από τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς, με ολοκλήρωση εντός δύο μηνών. Το μοντέλο αυτό θεωρείται δύσκολο να εφαρμοστεί στους συμβασιούχους, λόγω όγκου και κόστους, καθώς η συγκρότηση πρόσθετων ιατροσυμβουλίων, σύμφωνα με την ΕΕΥ, θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έντονη αντίδραση Μυλωνά

Η αναφορά στην ενδεχόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση προκάλεσε έντονη αντίδραση από πλευράς βουλευτών, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Παύλο Μυλωνά, να καταγγέλλει αδιαφορία των θεσμών του κράτους εις βάρος μιας ομάδας πολιτών. «Δεν γίνεται μια καρκινοπαθής εκπαιδευτικός ή μια με παιδί στο φάσμα να στέλνεται εκατό χιλιόμετρα μακριά επειδή “έτσι είναι το σύστημα” ή επειδή θα επιβαρυνθεί οικονομικά το κράτος. Ειλικρινά ντρέπομαι. Αντί να βρείτε τρόπο να βοηθήσετε, προβάλλετε τεχνοκρατικές δικαιολογίες», ανέφερε ο κ. Μυλωνάς.

Από πλευράς των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ χαιρέτισαν την πρόταση νόμου, τονίζοντας ότι πρόκειται για θέμα ισότητας και ανθρωπιάς.