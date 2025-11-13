Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην Άγκυρα ο Έρχιουρμάν: Πρώτος σταθμός η επίσκεψη στο Μαυσωλείο Ατατούρκ - Το μήνυμά του (φώτος)

ekonomim.com

Ο Τ/κ ηγέτης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, με τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν και τον Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με επίσκεψη στο Μαυσωλείο Ατατούρκ ξεκίνησε το πρόγραμμά του στην Άγκυρα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουρφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος υπέγραψε το Ειδικό Βιβλίο που βρίσκεται στον χώρο.

Στο μήνυμά του, ο Ερχιουρμάν αναφέρει ότι η «αγάπη και η αφοσίωση στα ιδανικά του Ατατούρκ αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του τουρκοκυπριακού λαού» και ότι οι Τ/κ αντλούν «δύναμη και έμπνευση» από την κληρονομιά του Ατατούρκ.

Ο Τ/κ  ηγέτης θα ξεκινήσει τις επαφές του με συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. 

Στις 15.00 το απόγευμα [ώρα Κύπρου] θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.

Δείτε φωτογραφίες:



Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, kibrispostasi.com / Φωτογραφίες από ekonomim.com

