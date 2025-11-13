Στα 4,5 Ρίχτερ η τέταρτη ισχυρή σεισμική δόνηση στην Πάφο - Η εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου

Νέος σεισμός, γύρω στις 11.30 το πρωί της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, ταρακούνησε το νήσι. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τέταρτη ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώνεται σε δύο 24ωρα.

Τα προκαταρτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC):

Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 12 το μεσημέρι, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, στην αναθεωρημένη εκτιμησή του, καταγράφει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 09:27:26.7 UTC (11:27 τοπική ώρα) με επίκεντρο την περιοχή 34.774°Β – 32.589°Α, σε εστιακό βάθος 18 χιλιομέτρων.

Είχε και πάλι επίκεντρο την περιοχή της Πάφου, και συγκεκριμένα, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο σημειώνει ότι εντοπίζεται:

15 χλμ ανατολικά της Πάφου

42 χλμ δυτικά της Λεμεσού.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.