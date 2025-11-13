Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στα 4,5 Ρίχτερ η τέταρτη ισχυρή σεισμική δόνηση στην Πάφο - Η εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επίκεντρο και πάλι η Πάφος, με εστιακό βάθος 18 χιλιομέτρων, επισημαίνει σε αναθεωρημένη ενημέρωση.

Νέος σεισμός, γύρω στις 11.30 το πρωί της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, ταρακούνησε το νήσι. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τέταρτη ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώνεται σε δύο 24ωρα.

Τα προκαταρτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC):

 

Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 12 το μεσημέρι, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, στην αναθεωρημένη εκτιμησή του, καταγράφει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 09:27:26.7 UTC (11:27 τοπική ώρα) με επίκεντρο την περιοχή 34.774°Β – 32.589°Α, σε εστιακό βάθος 18 χιλιομέτρων.

Είχε και πάλι επίκεντρο την περιοχή της Πάφου, και συγκεκριμένα, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο σημειώνει ότι εντοπίζεται:

  • 15 χλμ ανατολικά της Πάφου

  • 42 χλμ δυτικά της Λεμεσού.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣΣΕΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα