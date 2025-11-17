Κανονικά η στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ - Το ΥΠΑΝ απαντά τι θα γίνει με τις απουσίες

Παρά την αλλαγή στην ώρα συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η στάση εργασίας που έχει εξαγγείλει η ΟΕΛΜΕΚ για την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η Επιτροπή Παιδείας μετέφερε τη συζήτηση του Σχεδίου Κανονισμών για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τις 9:00 στις 14:00 το μεσημέρι, ωστόσο η Οργάνωση διευκρινίζει ότι η κινητοποίηση παραμένει σε ισχύ, από τις 7:30 μέχρι τις 11:00 το πρωί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Οργάνωσης έχει ήδη αποσταλεί εγκύκλιος προς τις σχολικές μονάδες, με την οποία καλούνται οι διευθύνσεις να ενημερώσουν γονείς και μαθητές ότι οι καθηγητές θα βρίσκονται στα σχολεία στις 11:00 π.μ. Η Οργάνωση επιμένει ότι η στάση εργασίας αποτελεί αναγκαία αντίδραση στο «αναθεωρημένο» Σχέδιο Αξιολόγησης του ΥΠΑΝ, το οποίο θεωρεί ταυτόσημο με προηγούμενα κείμενα που απορρίφθηκαν από το 92% των εκπαιδευτικών στο δημοψήφισμα του Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς ζήτησαν όπως την Τετάρτη δεν προσέλθουν καθόλου στα σχολεία οι μαθητές.

Δεν θα μετρούν οι απουσίες λέει το ΥΠΑΝ

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει γονείς και κηδεμόνες ότι, με γνώμονα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των μαθητών, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου – ημέρα της στάσης εργασίας – θα ισχύσουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα Γυμνάσια, Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές. Όπως αναφέρεται, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους στις 11:00 π.μ., ώρα κατά την οποία οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη μεταφορά των παιδιών τους στα σχολεία.

Για τους μαθητές που χρησιμοποιούν λεωφορεία κατά την αναχώρηση, το Υπουργείο σημειώνει ότι τα καθιερωμένα δρομολόγια των 13:35 θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Διευκρινίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση που μαθητές δεν προσέλθουν καθόλου στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας – συμπεριλαμβανομένων των Ολοήμερων Σχολείων Ειδικού Ενδιαφέροντος – οι απουσίες θα καταχωρίζονται, αλλά δεν θα προσμετρώνται.