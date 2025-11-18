Πρόγραμμα Κατάρτισης Συμβούλου Ομορφιάς με 100% Επιχορήγηση από το Beauty Line

Το Intercollege και η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Beauty Line, ανακοινώνουν την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης Συμβούλου Ομορφιάς.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες οκτώ εβδομάδες συνδυασμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (πέντε εβδομάδες θεωρίας και τρεις εβδομάδες πρακτικής) και είναι 100% επιχορηγημένο από το Beauty Line. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και έχουν τη δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής απασχόλησης στα καταστήματα Beauty Line.

Υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων εκπαιδευτών του Intercollege και του Beauty Line, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για τον ρόλο του Συμβούλου Ομορφιάς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως δερμοανάλυση, τεχνικές make-up, αρωματοθεραπεία και εξυπηρέτηση πελατών. Επίσης, εντάσσονται μαθήματα σχετικά με υγιεινή και ασφάλεια, επικοινωνία και ομαδικότητα, καθώς και τεχνητή νοημοσύνη και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πράξη, μέσα από βιωματική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ουσιαστική εμπειρία και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στον χώρο της ομορφιάς.

