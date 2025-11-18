Κώστας Κουμής: Προσπάθεια για επιμήκυνση τουριστικής περιόδου

Τα στατιστικά Οκτωβρίου επιβεβαιώνουν την καλή πορεία του τουρισμού της χώρας μας, αλλά κυρίως επιβεβαιώνουν το μεγάλο άλμα στην προσπάθεια για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που αποτελεί το διαβατήριο για την καθολική μετεξέλιξη της χώρας μας σε ολόχρονο τουριστικό προορισμό, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υφυπουργός, Κώστας Κουμής.

«Είναι η πρώτη φορά που ο μήνας Οκτώβριος ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο αφίξεις, κάτι που είχαμε προβλέψει και που σίγουρα μας ικανοποιεί. Αποτελεί αναμφίβολα, μία μεγάλη επίδοση και αυτό προκύπτει μέσα από τις συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη. Η άνοδος της τάξης του 17.1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και του 34.2% σε ορίζοντα τριετίας, αποδεικνύει του λόγου το αληθές», σημειώνει.

Είναι σημαντικό, προσθέτει, «οι μήνες - ώμοι (shoulder months), να αποκτήσουν με τις επιδόσεις τους, δυναμική μόνιμου θερινού χαρακτήρα, ούτως ώστε να δίνουν το δικαίωμα στους προορισμούς και στις τουριστικές επιχειρήσεις να παραμένουν ανοικτές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βέβαια αυτό εναπόκειται και στους ίδιους τους επιχειρηματίες, να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα στον τουρισμό και να λάβουν τις αποφάσεις τους».

Όσο για τα αποτελέσματα του δεκαμήνου, ανέφερε «είναι το καλύτερο δεκάμηνο στην ιστορία του τουρισμού της χώρας μας. Καταγράφεται άνοδος της τάξης του 11.1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και άνοδος της τάξης του 40.8% σε ορίζοντα τριετίας, επιδόσεις που αναμφίβολα μας ικανοποιούν».

«Ως κυβέρνηση, εργαστήκαμε μεθοδικά και συντονισμένα προς αυτή την κατεύθυνση, με επικέντρωση στην βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης που συνοδεύτηκε από στοχευμένες δράσεις ψηφιακής προβολής και σχέδια κινήτρων με επικέντρωση στις ειδικές μορφές τουρισμού και στην χειμερινή περίοδο. Συνεχίζουμε, επικεντρωμένοι στην προσπάθεια για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», καταλήγει.

Ξεχωρίζει στην αεροπορική σύνδεση η Κύπρος

Σύμφωνα με στοιχεία του Aviation Council, η Κύπρος είναι η χώρα με την καλύτερη επίδοση σε σχέση με την βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των ετών 2025/2024 ενώ είναι η χώρα με την 2η καλύτερη επίδοση σε σχέση με την βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των ετών 2025/2019.

Η Κύπρος είναι η χώρα με την μεγαλύτερη άνοδο στην Ευρώπη σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στην σύγκριση των ετών 2024/2023, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.