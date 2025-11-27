Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έρευνα FBI για τρομοκρατία μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανακοίνωσε ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ξεκίνησε την Πέμπτη έρευνα για τρομοκρατία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς σε πυροβολισμούς την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον.

«Πρόκειται για μια έρευνα για τρομοκρατία που βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε πως ο ύποπτος της επίθεσης είχε εργαστεί στο Αφγανιστάν με συμμαχικές δυνάμεις.

«Ερευνούμε πλήρως και αυτή την πτυχή του παρελθόν τους του, ώστε να συμπεριλάβουμε τυχόν γνωστούς συνεργάτες του που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε εδώ στις Ηπα, έτσι μοιάζει μια ευρεία διεθνής έρευνα για τρομοκρατία», τόνισε ο επικεφαλής του FBI.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα την Πέμπτη πως ο Αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, είχε εργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, προτού η αμερικανική Κυβέρνηση τον μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια Τζανίν Πίρο δήλωσε πως οι δύο στρατιώτες που πυροβολήθηκαν είναι η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και ο 24χρονος Άντριου Γουλφ.

Η Πίρο είπε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει κρίσιμη.

«Ένας μοναχικός ένοπλος άνοιξε πυρ απρόκλητα, σε στυλ ενέδρας, οπλισμένος με ένα περίστροφο 357 Smith και Wesson», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

