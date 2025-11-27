Πτώση κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,28%, κλείνοντας στις 276,60 μονάδες.

Πτώση 0,29% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 167,69 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €182.264,13.

Ζημιές κατέγραψαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,76% και των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 1,72%.

Οι δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών και της Κύριας Αγοράς δεν παρουσιάσαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €65.161,02 (πτώση 1,61% – τιμή κλεισίματος €1,22), της Τράπεζας Κύπρου με €53.282,72 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €8), της Δήμητρα Επενδυτική με €25.385,45 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,60), της Ατλάντικ Ασφαλιστική Εταιρεία με €14.640,00 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €2,40) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €8.817,54 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €4,38).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 121.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 50.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 11ης έκδοσης, Σειράς 2025 (28/11/2025 – 27/02/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €50.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 28η Νοεμβρίου 2025.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Λ25/ ΤΒ13K25 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241340815.

Τα εν λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.

Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι η εταιρεία MeritKapital Ltd, έχει μετονομαστεί σε EMKAP LTD.

Η αλλαγή αυτή θα ισχύει από την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ