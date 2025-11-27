Νέος κυκλικός κόμβος θα κατασκευαστεί στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο στο Παραλίμνι

Νέος κυκλικός κόμβος θα κατασκευαστεί στη συμβολή της λεωφόρου Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή στον Πρωταρά, που αναμένεται να κοστίσει πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρεται ότι «υπογράφηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Τμήμα Δημοσίων Έργων στο συμβόλαιο για το έργο «Νέος κυκλικός κόμβος στη συμβολή της Λεωφόρου Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή στον Πρωταρά - Παραλίμνι». Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελευθέριος Ελευθερίου και εκ μέρους της εταιρείας «Αδελφοί Κάτσιου (Στυλιωτες) Λτδ» η Νίκη Μουλαζίμη-Τσαγγαρίδου».

Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Παραλιμνίου και «αφορά την κατασκευή νέου κυκλικού κόμβου με εσωτερική διάμετρο 15 μέτρων στη συμβολή της Λεωφόρου Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή (παρά την υπεραγορά LIDL) στον Πρωταρά. Ο κυκλικός κόμβος θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ. η κάθε μία, με πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 2,85μ. στην εξωτερική του πλευρά ενώ στην εσωτερική πλευρά του κόμβου θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι σε πλάτος 2,00 μέτρων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «στο έργο θα εγκατασταθεί οδικός φωτισμός, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την ΑΗΚ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επίσης την άρδευση του κυκλικού κόμβου, εργασίες σήμανσης, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, καθώς και άλλων συναφών εργασιών».

Σημειώνεται ότι «η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Δεκέμβριο 2025, με διάρκεια εκτέλεσης 4 μήνες, και κόστος € 595.600,79 συν ΦΠΑ».

