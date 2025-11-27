Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Le Soir: Νέες μαρτυρίες για την εμπλοκή της Εύας Καϊλή στο σκάνδαλο Qatargate

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα, μαρτυρία που συλλέχθηκε από τις δικαστικές αρχές, περιγράφει την παρουσία της Καϊλή σε διαδικασία προσφοράς δωροδοκίας κατά την αγορά διαμερίσματος που προοριζόταν να μοιραστεί με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Νέα στοιχεία για την εμπλοκή της Εύας Καϊλή στο σκάνδαλο Qatargate φέρνει στο φως η βελγική εφημερίδα Le Soir.

Σύμφωνα με αποκλειστικό της δημοσίευμα, μαρτυρία που συλλέχθηκε από τις δικαστικές αρχές, περιγράφει την παρουσία της Καϊλή σε διαδικασία προσφοράς δωροδοκίας κατά την αγορά διαμερίσματος που προοριζόταν να μοιραστεί με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Το Qatargate, όπως είναι γνωστό διεθνώς, αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μετρητών στο σπίτι της Καϊλή στη Βρυξέλλες, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η τότε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που κατείχε μία από τις υψηλότερες θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, κατηγορήθηκε για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με υποψίες ότι προωθούσε τα συμφέροντα του Κατάρ μέσω εντατικής δραστηριότητας «lobbying». Παρά τις κατηγορίες, η Καϊλή και ο σύζυγός της Τζόρτζι έχουν επιμείνει στην αθωότητά τους, με τον τελευταίο – πρώην βοηθό Ιταλών ευρωβουλευτών όπως οι επίσης εμπλεκόμενοι Αντόνιο Παντζέρι και Αντρέα Κοτζολίνο – να ισχυρίζεται το 2023 ότι οι αρχικές του ομολογίες ήταν εξαναγκασμένες.

Η νέα μαρτυρία, όπως αναφέρει η Le Soir, θεωρείται από το γραφείο του εισαγγελέα ως σοβαρή ένδειξη για εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος.

Συγκεκριμένα, η μάρτυρας περιγράφει πώς η Καϊλή ήταν παρούσα κατά την προσφορά δωροδοκίας που συνδεόταν με την αγορά του διαμερίσματος στις Βρυξέλλες, καθώς φέρεται να κατέβαλε €100.000 από το συνολικό τίμημα σε μετρητά.

Αυτό το στοιχείο ενισχύει τις υποψίες για ένα ευρύτερο δίκτυο διαφθοράς, όπου ξένα συμφέροντα, όπως αυτά του Κατάρ, φέρονται να επηρεάζουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημοσιοποίηση αυτής της μαρτυρίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η δίκη για το Qatargate αναμένεται να προχωρήσει σύντομα, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά και στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς.

Πηγή: Cnn.gr

