Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Στην Ολομέλεια πριν το τέλος του χρόνου

Ολοκληρώθηκε σήμερα η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο κλειστής συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Επιτροπή πέτυχε να τροποποιήσει ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου και να διαμορφώσει συγκλίσεις. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν ζητήματα που συγκεντρώνουν διαφορετικές προσεγγίσεις και αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο τροπολογιών.

Σε ότι αφορά τώρα τις αλλαγές που «κλείδωσα» μια από αυτές αφορά την διατήρηση της κλίμακας βαθμολόγησης των εκπαιδευτικών στο 40 και όχι στο 100 όπως προνοεί το νομοσχέδιο, ενώ η μεταβατική περίοδος μειώνεται από τα πέντε στα τρία έτη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν το νομοσχέδιο περάσει από την Ολομέλεια, αναμένεται να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2028–2029 και όχι το 2030-2031 όπως προνοούσε η αρχική πρόταση.

Σε σχέση με την συμμετοχή των διευθυντών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το επίμαχο σημείο παραμένει με κάποιες ωστόσο τροποποιήσεις. Το ποσοστό συμμετοχής του διευθυντή περιορίζεται από το 20% στο 15%.

Ικανοποιημένο το Υπουργείο Παιδείας

Η σημερινή συνεδρία έγινε στην παρουσία της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, η οποία εξερχόμενη από την αίθουσα ανέφερε ότι η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και ότι το Υπουργείο παρείχε όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Επεσήμανε πως η πλειονότητα των βουλευτών της Επιτροπής Παιδείας επέδειξε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, κάτι που, όπως τόνισε, ικανοποιεί ιδιαίτερα το Υπουργείο.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση της βασικής φιλοσοφίας του σχεδίου, ώστε η τελική πρόταση που θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια να είναι ισορροπημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και λειτουργική, χωρίς σοβαρές εκπτώσεις.

Τόνισε επίσης ότι το Υπουργείο βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους εκπαιδευτικούς, στις οργανώσεις τους και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς της βάσης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της καθημερινότητας και τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου. Σκοπός όλων, όπως σημείωσε, πρέπει να είναι η αναβάθμιση και βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης και όχι η ικανοποίηση αποσπασματικών αιτημάτων.

Η Επιτροπή Παιδείας θα συνέλθει εκ νέου την επόμενη Τετάρτη για κατάθεση και συζήτηση επί των τροπολογιών, καθώς και για την ετοιμασία της τελικής της εισήγησης πριν το θέμα οδηγηθεί στην Ολομέλεια, κάτι που αναμένεται να γίνει στην τελευταία συνεδρία του Σώματος.