Συμφωνία για νέο κέντρο φιλοξενίας και εθελούσιων επιστροφών με ελβετική χρηματοδότηση

Συμφωνία υλοποίησης του μέτρου στήριξης εθελούσιων επιστροφών “Assisted Voluntary Returns Hub (AVR HUB)” της Α’ Φάσης της 2ης Ελβετικής Συνεισφοράς στον τομέα της Μετανάστευσης, για την Προγραμματική Περίοδο 2019–2029 που αφορά την ενοικίαση και ανακαίνιση κτιρίου φιλοξενίας έως 40 αιτούντων άσυλο, περίπου €1,1 εκατομμυρίου, υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τη συμφωνία υπέγραψαν η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Πηνελόπη Παπαβασιλείου, η Διευθύντρια του Τμήματος Μετανάστευσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Μαρία Αδαμίδου και ο Επικεφαλής της Αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Κύπρο, Vassiliy Yuzhanin.

Όπως αναφέρεται, το μέτρο στήριξης AVR HUB αφορά την ενοικίαση και ανακαίνιση κτιρίου φιλοξενίας έως 40 αιτούντων άσυλο, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες που θα επιστρέψουν εθελοντικά στις χώρες καταγωγής τους.

Προστίθεται πως το έργο θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελβετία – Κύπρος, με προϋπολογισμό CHF 1,05 εκ. (περίπου €1,1 εκ.), και θα υλοποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Μετανάστευσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, μέσω της 2ης Ελβετικής Συνεισφοράς για τα μέτρα στήριξης στον τομέα της Μετανάστευσης προς την ΕΕ, η Κύπρος έχει επωφεληθεί στην Α’ Φάση (2019–2026) με χρηματοδότηση ύψους €10,7 εκ.

Αναφέρεται επίσης ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία έχει παραχωρήσει επιπρόσθετα CHF 10,0 εκ. (€10,7 εκ.) για τη Β’ Φάση (2025–2029) των μέτρων στήριξης, με εθνική συνεισφορά CHF 900.000 (περίπου €963.000) από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ