Κομισιόν: Δάνειο – γίγας στην Ουκρανία με βάση τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Ένα ευρύ χρηματοδοτικό πακέτο €210 δισ. για το 2026 - 2027 παρουσίασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες, που περιλαμβάνει μια πρόταση για την απαγόρευση οποιασδήποτε μεταφοράς ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας πίσω στη Ρωσία και προτάσεις για διασφαλίσεις σχετικά με το Δάνειο Αποζημιώσεων. Η παρουσίαση της πολυαναμενόμενης πρότασης έγινε μετά το πέρας της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του Κολλεγίου των Επιτρόπων.

Πέραν από το κομμάτι του πακέτου που αφορά τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία και απαιτεί σε επίπεδο του Συμβουλίου ειδική πλειοψηφία, η πρόταση περιλαμβάνει επιπλέον και μια πρόταση για τροποποίηση του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ώστε να δοθούν επιπλέον €45 δισ. για την υποστήριξη ενός δανείου προς την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας το πακέτο για την οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία το 2026 - 2027, με την οποία η ΕΕ προτείνει να καλύψει το 2/3 του κόστους για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι βασικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι «η Ουκρανία θα χρειαστεί €135 δισ. για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτά τα χρήματα είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί η λειτουργία του κράτους και των βασικών υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Το δάνειο επανορθώσεων είναι διαχρονικά η προτιμώμενη επιλογή της Φον ντερ Λάιεν και από αυτά, η Ένωση αναμένεται να συνεισφέρει τουλάχιστον €90 δισ., ενώ το υπόλοιπο ποσό θα υποστηριχθεί από άλλους δυτικούς συμμάχους. Οι ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με την πρόεδρο έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο και φαίνεται να συμφωνούν, δεν θα είναι στις χώρες - συμμάχους που θα παρέχουν οι ίδιες οικονομική στήριξη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Επιτροπή θα διοχετεύσει τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας σε μια πιστωτική γραμμή μηδενικού επιτοκίου για την Ουκρανία.

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη να αυξηθεί το κόστος του πολέμου για την επιθετικότητα του Πούτιν. «Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος του πολέμου για την επιθετικότητα του Πούτιν», είπε, ενώ ο Επίτροπος για την Οικονομία Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτίμησε ότι αυτό το νομοθετικό πακέτο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. «Παρέχοντας αυτή τη γραμμή ζωής στην Ουκρανία, ενισχύουμε και τη δική μας ασφάλεια,» υπογράμμισε.

«Με τα ακινητοποιημένα κεφάλαια ύψους €210 δισ. στην ΕΕ, αυτό είναι το μέγιστο ποσό σε δάνειο που μπορούμε να προτείνουμε», πρόσθεσε ο Ντομπρόβσκις.

Σύμφωνα με όσα είπε η Φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, η ΕΕ έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες κρατών μελών όπως το Βέλγιο και έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αλληλεγγύης για τη δίκαιη κατανομή του οικονομικού βάρους. «Ακούσαμε προσεκτικά τις ανησυχίες του Βελγίου. Δημιουργήσαμε έναν πολύ ισχυρό μηχανισμό αλληλεγγύης. Θα μοιραστούμε το βάρος με δίκαιο τρόπο», πρόσθεσε.

Η Φον ντερ Λάιεν κατέληξε τονίζοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει ειρήνη και ότι κανείς δεν επιθυμεί περισσότερο την ειρήνη από την Ουκρανία. «Και για να ολοκληρώσω, θέλουμε ειρήνη, και κανείς δεν θέλει περισσότερο την ειρήνη από την Ουκρανία. Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε εδώ για πολύ καιρό», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ