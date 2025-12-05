Αναταράξεις στην ΟΕΛΜΕΚ: Πρόταση μομφής κατά Ταλιαδώρου εν μέσω συζήτησης για την αξιολόγηση

Κλιμακώνεται η ένταση στο εσωτερικό της ΟΕΛΜΕΚ, την ώρα που το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οδεύει προς την Ολομέλεια της Βουλής, στην τελευταία συνεδρία του Σώματος για το 2025. Η συζήτηση γύρω από τις αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αντιδράσεις για σεξιστικό σχόλιο του Προέδρου Δημήτρη Ταλιαδώρου, έχει δημιουργήσει ένα βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό της Οργάνωσης, το οποίο πλέον παίρνει θεσμικές διαστάσεις.

Κατατέθηκε πρόταση μομφής

Στη χθεσινή συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ο Παντελής Νικολαΐδης, μέλος του Δ.Σ. από το κίνημα «Νέα Πνοή», κατέθεσε επίσημη πρόταση μομφής κατά του κ. Ταλιαδώρου. Η πρόταση βασίζεται στο επιχείρημα ότι ο Πρόεδρος έχει απολέσει την εμπιστοσύνη του εκλέγοντος οργάνου λόγω λανθασμένων χειρισμών στο ζήτημα της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, οι κινήσεις του Προέδρου «οδήγησαν μεταξύ άλλων την ΟΕΛΜΕΚ σε διαπραγματευτική ήττα και προκάλεσαν απώλεια κύρους και αξιοπιστίας της Οργάνωσης». Η πρόταση στηρίζεται στην αρχή της «αντιστρεπτής εντολής», δηλαδή στο δικαίωμα του Δ.Σ. να ανακαλεί την εντολή που έχει δώσει σε αιρετά πρόσωπα όταν αυτά δεν υπηρετούν πλέον το συλλογικό συμφέρον.

Η πρόταση θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία στις 11 Δεκεμβρίου, όπου θα ληφθεί απόφαση για την παραμονή ή μη του Προέδρου.

Η σπίθα: το σχόλιο προς την Υπουργό

Η εσωτερική κρίση πήρε διαστάσεις μετά το σχόλιο του κ. Ταλιαδώρου προς την Υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στο οποίο ανέφερε ότι «βρέθηκε μια γυναίκα πενήντα χρόνια μετά να αλλάξει το σχέδιο». Η φράση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός ΟΕΛΜΕΚ. Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση υποτίμησης, δηλώνοντας: «εάν θεωρείται σεξιστικό, το αποσύρω», χωρίς ωστόσο να ζητήσει συγγνώμη.

Η συζήτηση γύρω από τη δήλωσή του κυριάρχησε στον δημόσιο διάλογο, επισκιάζοντας τις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών και τα αιτήματα της ΟΕΛΜΕΚ για αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης και στην εκπαιδευτική πολιτική.

Αυτούσια η ανάρτηση κ. Νικολαϊδη:

Η πρόταση: