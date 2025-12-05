Πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό – Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Δορά και Γεροβάσα της επαρχίας Λεμεσού.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού και Πάφου, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλει και το Τμήμα Δασών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σε μεταγενέστερο στάδιο.