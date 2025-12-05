Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό – Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Μεγάλη πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή της Λεμεσού, με ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν την κατάσβεση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Δορά και Γεροβάσα της επαρχίας Λεμεσού.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού και Πάφου, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλει και το Τμήμα Δασών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Tags

ΠΑΦΟΣΛΕΜΕΣΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝΟΡΕΙΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα