Η Τουρκία κοντά στην άρση βασικού εμποδίου για επιστροφή στα F35, λέει ο Πρέσβης ΗΠΑ στην Άγκυρα

Η Τουρκία βρίσκεται «πολύ κοντά» στην άρση του βασικού εμποδίου που παρεμποδίζει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρέσβη, το ζήτημα που αφορά το ρωσικό σύστημα S-400 ενδέχεται να επιλυθεί «εντός τεσσάρων έως έξι μηνών».

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Μπάρακ ανέφερε ότι η Άγκυρα έχει αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό τις αμερικανικές ανησυχίες περί «επιχειρησιακής συμβατότητας» των S-400, επισημαίνοντας ότι η μη χρήση του συστήματος μειώνει την ένταση στο θέμα. Τόνισε, ωστόσο, ότι η παραμονή των S-400 στο τουρκικό έδαφος εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για την Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός Πρέσβης εκτίμησε πως «η διαδικασία επιλύεται ταχύτατα» και ότι η Τουρκία «κάθε ημέρα πλησιάζει περισσότερο» στο να εγκαταλείψει πλήρως το ρωσικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι το θέμα των S-400 συζητήθηκε στη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Η υπόθεση των S-400 είχε οδηγήσει στην αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε τουρκικές αμυντικές εταιρείες βάσει του νόμου CAATSA.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το ρωσικό σύστημα ενέχει κινδύνους για τη «χαμηλή ιχνηλασιμότητα» των F-35, ενώ η Τουρκία διαβεβαιώνει πως ο εξοπλισμός δεν θα συνδεθεί με δομές του ΝΑΤΟ.

Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται ανοικτός σε πιθανή επανεκκίνηση των πωλήσεων F-35, εφόσον υπάρξει συμφωνία που θα καταστήσει τα S-400 «μη λειτουργικά». Πηγές του Fox News σημειώνουν ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει επίσης επιλογές για την άρση ή παράκαμψη των κυρώσεων CAATSA.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν έχει δηλώσει πως «σημειώθηκαν θετικά βήματα» στο ζήτημα με τον Αμερικανό ομόλογό του και εξέφρασε την ελπίδα «οι δεσμεύσεις να υλοποιηθούν».

Το Bloomberg επισημαίνει ότι ΗΠΑ και Τουρκία διαθέτουν τους δύο μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ, κάτι που λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για την επίλυση των διαφορών και την αποκατάσταση της αμυντικής συνεργασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ