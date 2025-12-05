Πούτιν: Συνεχίζεται η ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας–Ινδίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Ινδία, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν το Νέο Δελχί για τις εισαγωγές ρωσικού αργού. «Η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος πάροχος πετρελαίου, αερίου και άνθρακα», δήλωσε ενώπιον του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Ο Μόντι, αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στο ρωσικό πετρέλαιο, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την «ακλόνητη υποστήριξη» και υπογράμμισε την ενεργειακή ασφάλεια ως πυλώνα της συνεργασίας τους.

Αμερικανικές πιέσεις και οικονομικές εντάσεις

Η Ινδία βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι εισαγωγές ρωσικού αργού χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στα τέλη Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πρόσθετους δασμούς 50% στις ινδικές εξαγωγές. Παρότι ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Μόντι έχει δεσμευθεί πως θα τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού, το Νέο Δελχί δεν το έχει επιβεβαιώσει, αν και σύμφωνα με την Kpler οι αγορές έχουν μειωθεί.

Θερμή υποδοχή και δηλώσεις αμοιβαίας στήριξης

Ο Μόντι υποδέχθηκε προσωπικά τον Πούτιν στο αεροδρόμιο και του παρέθεσε ιδιωτικό δείπνο, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις για το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Ο Ινδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Πούτιν «αληθινό φίλο» και δήλωσε αισιόδοξος για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για «πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη» στη στρατιωτική και τεχνική συνεργασία των δύο χωρών.

Οικονομικές ισορροπίες και εμπορικές συναλλαγές

Οι δύο πλευρές στοχεύουν στην εξισορρόπηση των εμπορικών τους συναλλαγών, οι οποίες έφτασαν το ρεκόρ των 68,7 δισ. δολαρίων για το 2024–2025, προς το παρόν όμως ευνοούν έντονα τη Ρωσία. Η Ινδία, παρά τη διπλωματική ισορροπία που διατηρεί με ΗΠΑ και ΕΕ, δεν έχει καταδικάσει ανοιχτά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αμυντικές συνεργασίες και εξοπλιστικά

Ρωσία και Ινδία αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική συνεργασία τους. Παρότι η Ινδία στρέφεται σταδιακά και σε άλλους προμηθευτές, η Μόσχα παραμένει βασικός πάροχος εξοπλισμών. Το Νέο Δελχί έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προμήθεια πυραύλων S-400 και του μαχητικού Su-57, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να επιβεβαιώνει ότι αυτά τα ζητήματα θα τεθούν στο πλαίσιο της επίσκεψης.

Ο Πούτιν αναμένεται να επιστρέψει στη Ρωσία απόψε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ