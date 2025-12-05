Ελλάδα: Ισχυρές βροχές, πλημμύρες και προβλήματα σε Αττική και νησιά από την κακοκαιρία Byron

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πούτιν: Συνεχίζεται η ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας–Ινδίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε τη συνέχιση των ενεργειακών παραδόσεων στην Ινδία, σε μια επίσκεψη όπου Νέο Δελχί και Μόσχα ενίσχυσαν τη συνεργασία τους παρά τις αμερικανικές πιέσεις για τον περιορισμό των ρωσικών εισαγωγών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Ινδία, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν το Νέο Δελχί για τις εισαγωγές ρωσικού αργού. «Η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος πάροχος πετρελαίου, αερίου και άνθρακα», δήλωσε ενώπιον του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Ο Μόντι, αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στο ρωσικό πετρέλαιο, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την «ακλόνητη υποστήριξη» και υπογράμμισε την ενεργειακή ασφάλεια ως πυλώνα της συνεργασίας τους.

Αμερικανικές πιέσεις και οικονομικές εντάσεις

Η Ινδία βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι εισαγωγές ρωσικού αργού χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στα τέλη Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πρόσθετους δασμούς 50% στις ινδικές εξαγωγές. Παρότι ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Μόντι έχει δεσμευθεί πως θα τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού, το Νέο Δελχί δεν το έχει επιβεβαιώσει, αν και σύμφωνα με την Kpler οι αγορές έχουν μειωθεί.

Θερμή υποδοχή και δηλώσεις αμοιβαίας στήριξης

Ο Μόντι υποδέχθηκε προσωπικά τον Πούτιν στο αεροδρόμιο και του παρέθεσε ιδιωτικό δείπνο, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις για το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Ο Ινδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Πούτιν «αληθινό φίλο» και δήλωσε αισιόδοξος για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για «πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη» στη στρατιωτική και τεχνική συνεργασία των δύο χωρών.

Οικονομικές ισορροπίες και εμπορικές συναλλαγές

Οι δύο πλευρές στοχεύουν στην εξισορρόπηση των εμπορικών τους συναλλαγών, οι οποίες έφτασαν το ρεκόρ των 68,7 δισ. δολαρίων για το 2024–2025, προς το παρόν όμως ευνοούν έντονα τη Ρωσία. Η Ινδία, παρά τη διπλωματική ισορροπία που διατηρεί με ΗΠΑ και ΕΕ, δεν έχει καταδικάσει ανοιχτά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αμυντικές συνεργασίες και εξοπλιστικά

Ρωσία και Ινδία αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική συνεργασία τους. Παρότι η Ινδία στρέφεται σταδιακά και σε άλλους προμηθευτές, η Μόσχα παραμένει βασικός πάροχος εξοπλισμών. Το Νέο Δελχί έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προμήθεια πυραύλων S-400 και του μαχητικού Su-57, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να επιβεβαιώνει ότι αυτά τα ζητήματα θα τεθούν στο πλαίσιο της επίσκεψης.

Ο Πούτιν αναμένεται να επιστρέψει στη Ρωσία απόψε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΟΙΝΔΙΑΕΠΙΣΚΕΨΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα