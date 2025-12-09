Προειδοποιεί η ΟΕΛΜΕΚ: «Αν περάσει έτσι η αξιολόγηση, πάμε σε μέτρα»

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καθώς μετά την ΠΟΕΔ, τώρα και η ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει σε δυναμικά μέτρα αντίδρασης, εάν το τελικό κείμενο των κανονισμών που ετοιμάζεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια δεν ενσωματώνει τις θέσεις της οργάνωσης.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει εκ νέου την έντονη διαφωνία της με τη διαδικασία κατ’ άρθρο συζήτησης στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι εξελίσσεται «χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα επηρεαζόμενων» και αφορά νομοσχέδιο «το οποίο δεν είναι συμφωνημένο». Παρότι δεν συμμετέχει στη συζήτηση, η οργάνωση υπενθυμίζει ότι οι θέσεις της έχουν κατατεθεί γραπτώς στις 26 Νοεμβρίου και ζητά από την Επιτροπή Παιδείας «να τις λάβει σοβαρά υπόψη».

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρεται και στη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της Υπουργού, το Υπουργείο δεν θα φέρει ένσταση στη διατήρηση της κλίμακας αξιολόγησης στο 1–40, αλλά και στη θέση των εκπαιδευτικών για πρόγραμμα εισδοχής νεοεισερχόμενων καθηγητών στη Μέση Εκπαίδευση. Ωστόσο, την ίδια στιγμή εκφράζει έκπληξη και διαφωνία για τροποποιήσεις που φαίνεται να προωθούνται “μέσω ΜΜΕ” και χωρίς εισήγηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, όπως, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πιθανή συμμετοχή Βοηθών Διευθυντών στην αριθμητική αξιολόγηση. Για το θέμα αυτό, η οργάνωση παραπέμπει στη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό, υποστηρίζοντας ότι «με τη ρύθμιση αυτή διαφωνεί και η ίδια η Υπουργός».

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στις οικονομικές ρυθμίσεις των νέων διαδικασιών, τις οποίες η ΟΕΛΜΕΚ χαρακτηρίζει «ετεροβαρείς εις βάρος των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελεχών», καταγγέλλοντας πως η σχετική συζήτηση παραπέμφθηκε «μετά την ψήφιση» του νομοσχεδίου.

Την ίδια στιγμή, η ΠΟΕΔ έχει ήδη προειδοποιήσει με επιστολή προς την Υπουργό, την Επιτροπή Παιδείας και τον κλάδο ότι το νομοσχέδιο «ενδέχεται να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές συνέπειες για το δημόσιο σχολείο», ενώ δηλώνει επίσης έτοιμη να ενεργοποιήσει μέτρα αντίδρασης. Έτσι, το κλίμα πίεσης προς τη Βουλή εντείνεται, ενόψει της ολοκλήρωσης της συζήτησης στην Επιτροπή και της ψήφισης εντός Δεκεμβρίου.

Η ΟΕΛΜΕΚ καταλήγει ότι θα αναμένει το κείμενο που θα προκύψει από τη Βουλή και θα το αξιολογήσει σε έκτακτη συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει ενσωμάτωση των θέσεων του κλάδου, τότε η απάντηση θα είναι κινητοποιήσεις.