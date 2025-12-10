Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Τέλος η κατ’ άρθρον συζήτηση - Ο λόγος τώρα στην Ολομέλεια

Ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και πλέον οδεύει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 22 Δεκεμβρίου. Η απόφαση αυτή προέκυψε κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στην οποία παρευρέθηκε και η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Κατά τη συζήτηση, κεντρικά ζητήματα αποτέλεσαν ο ρόλος του Επιθεωρητή – Συμβούλου και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης. Στο επίπεδο της Επιτροπής διατυπώθηκε η θέση ότι ο Επιθεωρητής – Σύμβουλος δεν θα πρέπει να εισέρχεται στην τάξη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αφού δεν θα είναι αυτός που θα αποδίδει βαθμολογία. Το Υπουργείο Παιδείας διαφώνησε με την τοποθέτηση αυτή, με την κ. Μιχαηλίδου να υπογραμμίζει ότι η παρουσία του στην τάξη είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί να παρέχει ουσιαστική και τεκμηριωμένη συμβουλευτική καθοδήγηση.

Σε σχέση με την Επιτροπή Παρακολούθησης, τόσο βουλευτές όσο και εκπαιδευτικές οργανώσεις εξέφρασαν επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι ενδέχεται να υποβαθμιστούν υφιστάμενα θεσμικά όργανα, όπως η ΜΕΠΕΥ και η ΜΙΤΕΠΕΥ. Η Υπουργός απέρριψε τις ανησυχίες, διευκρινίζοντας ότι η Επιτροπή δεν θα υποκαταστήσει τα συγκεκριμένα σώματα, στα οποία θα συνεχίσουν να παραπέμπονται τα εργασιακά ζητήματα. Τόνισε ακόμη ότι ο ρόλος της θα είναι συμβουλευτικός και ότι σε αυτήν θα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Βλέπει προσπάθειες να παρεμποδιστεί η Δημοκρατία, η Μιχαηλίδου

Στις δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από βουλευτές δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του σχεδίου, γεγονός που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό.

Απαντώντας στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, που απειλούν με απεργιακά μέτρα, η κ. Μιχαηλίδου υπέδειξε πως «οι αντιδράσεις είναι δεδομένες από την αρχή. Εκείνο που με ανησυχεί είναι η προσπάθεια να παρεμποδιστεί η δημοκρατική διαδικασία, που αντιλήφθηκαν και οι βουλευτές μας. Είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφωνίες, που έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Εκτός από το διευθυντή και άλλα ένα-δύο ζητήματα δεν υπάρχει άλλο. Διερωτώμαι που μπορούν να στηριχθούν οι διαφωνίες και η δημιουργία κλίματος έντασης στην εκπαίδευση. Προχωρούμε μαζί, η έκκληση που κάνω στις εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι να είναι κοντά μας στην τελική ψήφιση και κυρίως στην εφαρμογή του».