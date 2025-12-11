Σε στάση εργασίας προχωρούν την ερχόμενη Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, μεταξύ των ωρών 07:30–09:05, οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων.

Η απόφαση λήφθηκε σήμερα από τα συλλογικά όργανα της ΠΟΕΔ, με την οργάνωση να εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την προώθηση προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που αφορά το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, το νομοσχέδιο δεν φέρει τη σύμφωνη γνώμη της Οργάνωσης, η οποία υποστηρίζει ότι οι εισηγήσεις της δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη.

Σχετική ανακοίνωση αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας, ενώ λήψη μέτρων εξετάζει και η ΟΕΛΜΕΚ, με το ΔΣ της Οργάνωσης να συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα.