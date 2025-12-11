Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Κλείνουν τα σχολεία για δύο ώρες οι δάσκαλοι - Στάση εργασίας με αφορμή το νέο σχέδιο αξιολόγησης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Λήψη μέτρων εξετάζει και η ΟΕΛΜΕΚ, με το ΔΣ της Οργάνωσης να συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα

Σε στάση εργασίας προχωρούν την ερχόμενη Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, μεταξύ των ωρών 07:30–09:05, οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων.

Η απόφαση λήφθηκε σήμερα από τα συλλογικά όργανα της ΠΟΕΔ, με την οργάνωση να εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την προώθηση προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που αφορά το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, το νομοσχέδιο δεν φέρει τη σύμφωνη γνώμη της Οργάνωσης, η οποία υποστηρίζει ότι οι εισηγήσεις της δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη.

Σχετική ανακοίνωση αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας, ενώ λήψη μέτρων εξετάζει και η ΟΕΛΜΕΚ, με το ΔΣ της Οργάνωσης να συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα.

Tags

ΣΧΟΛΕΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα