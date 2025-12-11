Κοινή επίσκεψη Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ – Ακολουθεί τριμερής συνάντηση με Ολγκίν (βίντεο)

Στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων αφίχθησαν για από κοινού επίσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Πρώτος στον χώρο του Παλαιού Αεροδρομίου Λευκωσίας κατέφθασε στις 3.15 μ.μ. ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, για να ακολουθήσει επτά λεπτά αργότερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκαν μέλη του προσωπικού του εργαστηρίου, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Πρώτη τριμερής συνάντηση με Ογκλίν

Οι ηγέτες θα αναχωρήσουν μετά το τέλος της επίσκεψης για τα Γραφεία Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχουν κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν στις 4 το απόγευμα.

Μετά το τέλος της συνάντησης, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στη Δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο.

Πάει με συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις στη συνάντηση με Τ/κ ηγέτη, είπε ο ΠτΔ

Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, δήλωσε την Πέμπτη, πριν μεταβεί στο εργαστήριο της ΔΕΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχεται στη συζήτηση σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της ΔΕΑ και σε κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση, στην οποία προσβλέπω. Είμαι έτοιμος, έχω ιδέες, έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για να γίνει ουσιαστική συζήτηση προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών από κει που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Πρόσθεσε ότι διάβασε και χθες μια δήλωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη που αναφέρεται στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, παραπέμπει στα ψηφίσματα, άρα, όπως είπε, «έχουμε και τη βάση». Εκείνο που χρειαζόμαστε, συνέχισε, είναι την πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχομαι στη συζήτηση, με συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες εισηγήσεις.

«Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα σίγουρα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρέπει παράλληλα με τη διαπραγματευτική διαδικασία να προχωρούν και ελπίζω να έχουμε θετικά νέα», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα θέσει το ζήτημα των αγνοουμένων, δεδομένου του παρατεταμένου αδιεξόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνώρισε ότι «υπάρχει τέλμα» και σημείωσε ότι μεταβαίνει στη συνάντηση με «συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις». Τόνισε ότι στόχος είναι «να υπάρξει πρόοδος στην πράξη σε αυτό το ανθρωπιστικό θέμα», πέρα από διαδικαστικά πλαίσια ή επικοινωνιακές κινήσεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι προτάσεις που θα καταθέσει θα τύχουν θετικής ανταπόκρισης.

Τηλεφωνική επικοινωνία με Μητσοτάκη

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τη σημερινή κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη δημιουργία των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό στο Κυπριακό, αναφέρει το Μαξίμου με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, Πέμπτη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ελληνικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Συνάντηση στο Προεδρικό με Χαν

Το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Χαν δήλωσε «ότι είναι η ώρα για αποτελέσματα». Έπειτα από τόσες δύσκολες στιγμές, συμπλήρωσε, «πιστεύω ότι υπάρχει τώρα μια ευκαιρία, δεν θα πω η τελευταία ευκαιρία, αλλά υπάρχει μια ευκαιρία». Απευθυνόμενος, στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Χαν είπε ότι «η Ευρώπη στηρίζεται πάρα πολύ σε εσάς για να βρείτε μια καλή σχέση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος, όχι μόνο για την επανέναρξη των συνομιλιών αλλά και για να βρεθεί μια οριστική, θετική λύση» του Κυπριακού. «Να είστε σίγουρος πως αν εξαρτάται από εμένα, θα πετύχουμε», απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Γιοχάνες Χαν θα συναντηθεί αύριο με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.