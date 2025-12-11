Τέλος στις παρατεταμένες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

Μια νέα πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή θέλει να βάλει τέλος στο φαινόμενο όπου εκπαιδευτικοί που έχουν προαχθεί συνεχίζουν να υπηρετούν αποσπασμένοι, χωρίς να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα της νέας τους θέσης.

Σύμφωνα με την πρόταση, όταν ένας εκπαιδευτικός αξιολογείται και τοποθετείται σε νέα θέση στην οποία οργανικά ανήκει, η απόσπασή του θα τερματίζεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο θα επιστρέφει άμεσα στη σχολική μονάδα ή υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ώστε να ασκεί τα καθήκοντα της νέας του βαθμίδας.

Αν, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός υπηρετεί αποσπασμένος σε άλλη υπηρεσία, αλλά μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης προάγεται σε θέση βοηθού διευθυντή, με το ισχύον καθεστώς μπορεί να παραμείνει για καιρό αποσπασμένος. Με τη νέα πρόταση, η απόσπαση θα τερματίζεται αυτόματα και ο εκπαιδευτικός θα επιστρέφει αμέσως στο σχολείο του για να αναλάβει τα καθήκοντα της νέας του θέσης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι να ισχύει για τους εκπαιδευτικούς ό,τι προβλέπεται ήδη για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους: όσοι προάγονται να αναλαμβάνουν τη θέση τους χωρίς καθυστερήσεις ή κενά, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Την πρόταση κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Παύλος Μυλωνάς.