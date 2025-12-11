Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

Ιστορική ημέρα είναι για την Ελλάδα η 11η Δεκεμβρίου 2025, καθώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup έναντι του Βέλγου Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

Πρόκειται για κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών να δείχνει ότι έχει κερδίσει την αναγνώριση της Ευρώπης για τη σταθερή πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια, ιδίως στον τομέα των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και της ψηφιακής μετάβασης.

Το κλίμα για τον Κυριάκο Πιερρακάκη ήταν άκρως θετικό τις τελευταίες ημέρες, κάτι που φάνηκε και με τη δήλωση του Γερμανού ΥΠΟΙΚ, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, ο οποίος δήλωσε λίγο πριν την ψηφοφορία ότι θα στηρίξει τον Έλληνα ομόλογό του.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει άμεσα, με την εκλογή του να έρχεται μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόνιαχου, ενώ μέχρι πρότινος τα καθήκοντα του προέδρου του Eurogroup ασκούσε ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός.

Οι αρμοδιότητες του προέδρου του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την Ομάδα των Επτά έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης τη στενή συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Επιπλέον, θα κληθεί άμεσα να οδηγήσει και την διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος λήγει τον Μάιο του 2026.

Ποιος είναι ο νέος «τσάρος» της οικονομίας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι πολιτικός επιστήμονας και πληροφορικός και ανέλαβε τον ρόλο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον Μάρτιο του 2025.

Πριν από αυτό, είχε τελέσει Διευθυντής Ερευνών του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας και ανάλυσης, «διαΝΕΟσις», υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ φέρει και περγαμηνές τόσο από το Harvard Kennedy School, όσο και από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τη θέση του στο «διαΝΕΟσις» συντόνισε σειρά ερευνητικών ομάδων για την παραγωγή μελετών που είχαν ως κύριο αντικείμενο την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ενώ νωρίτερα είχε εργαστεί σε ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού πάνω σε θέματα που αφορούν στην ψηφιακή πολιτική.

Ένας ρόλος που τον βοήθησε στο έργο του ως Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της θητείας του υπήρξαν πολλές διακρίσεις για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τον ίδιο.

Πηγή: iefimerida.gr / cnn.gr