Αννίτα Δημητρίου: Η καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί πολιτικό ήθος, συνέπεια, ευθύνη

Η ΠτΒ ανέφερε ότι η Κύπρος, όπως όλες οι σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, οφείλει να ενισχύει συνεχώς το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που αποτρέπει τέτοια φαινόμενα

Η καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί πολιτικό ήθος, συνέπεια και ευθύνη και ορθή στάση όλων εμάς που υπηρετούμε τους πολίτες και οφείλουμε να δίνουμε το καλό παράδειγμα, είπε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου σε προ ημερησίας διατάξεως αναφορά στη Ολομέλεια, την Πέμπτη, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς.

Η ΠτΒ ανέφερε ότι η Κύπρος, όπως όλες οι σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, οφείλει να ενισχύει συνεχώς το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που αποτρέπει τέτοια φαινόμενα, προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζει τον διαφανή τρόπο λειτουργίας του κράτους.

"Ως Βουλή των Αντιπροσώπων έχουμε καθήκον να διαμορφώνουμε και να επεξεργαζόμαστε πολιτικές που ενισχύουν την ανεξαρτησία των ελεγκτικών μηχανισμών, την προστασία των μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος, την ψηφιακή διαφάνεια και την ανοιχτή διακυβέρνηση", ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Σε αναφορά εξάλλου για την επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η ΠτΒ είπε ότι για την Κύπρο η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο λαός της γνώρισε βίαιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποκορύφωμα την τουρκική εισβολή του 1974, τον εκτοπισμό, τους αγνοουμένους και την κατοχή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

"Ως Βουλή οφείλουμε να σεβόμαστε και να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εθνικό επίπεδο, αλλά και να στηρίζουμε τη διεθνή προσπάθεια για παγκόσμια ειρήνη και δικαιοσύνη", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

