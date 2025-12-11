Την αποκαθήλωση μνημείου στον Στρόβολο ζητά ο Σύνδ. Δημοκρατικών Αντιστασιακών

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών απέστειλε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 επίσημες επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Προέδρους των κομμάτων ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, τον Δήμαρχο Στροβόλου και τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λευκωσίας, με τις οποίες ζητεί "την άμεση και ξεκάθαρη τοποθέτησή τους καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες που απορρέουν από τον ρόλο και τις ευθύνες τους για την άμεση αποκαθήλωση του παράνομου μνημείου που ανεγέρθηκε στον Στρόβολο και το οποίο τιμά πρόσωπα που έδρασαν για την κατάλυση της Δημοκρατίας στις 15 Ιουλίου 1974".

Σε ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος αναφέρει ότι "η θέση μας είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη ότι όσοι δηλώνουν ότι υπερασπίζονται τη Δημοκρατία, τη νομιμότητα και την ιστορική αλήθεια, οφείλουν τώρα να το αποδείξουν στην πράξη".

Προσθέτει ότι "δεν υπάρχουν περιθώρια για υπεκφυγές, τεχνικά επιχειρήματα ή επίκληση διαδικαστικών λεπτομερειών διότι το ζήτημα δεν είναι εικαστικό ούτε διοικητικό αλλά είναι βαθιά πολιτικό και άπτεται της δημοκρατικής τάξης και του σεβασμού στη μνήμη των πραγματικών ηρώων του τόπου".

Όπως αναφέρει ο Παγκύπριος Σύνδεσμός Δημοκρατικών Αντιστασιακών, "βρίσκεται σε συντονισμό με την Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, με οικογένειες δημοκρατικών αντιστασιακών και με ευρύ σύνολο πολιτών, ώστε να υπάρξει κοινή, αποφασιστική και συντονισμένη δράση".

Επιστολή απεστάλη επίσης προς τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, "παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στην Κυβέρνηση, εντούτοις, έχει από την πρώτη στιγμή τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της απομάκρυνσης του μνημείου και έχει στηρίξει τις προσπάθειες του συνδέσμου και ζητούμε όπως συνεχίσει τις προσπάθειες του προς αυτή την κατεύθυνση", συνεχίζει η ανακοίνωση.

Οι δημοκρατικοί αντιστασιακοί "δηλώνουν ξεκάθαρα ότι, εάν η πολιτεία και οι αρμόδιοι θεσμοί δεν ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε πολύ δυναμικές δράσεις και σε κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία, να υπερασπιστούμε την ιστορική μνήμη και να τιμήσουμε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας".

Πηγή: KYΠΕ