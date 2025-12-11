Πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,28%, κλείνοντας στις 276,36 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη 0,63%.

Επίσης, ζημιές 0,30% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 167,57 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €132.400,47.

Ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,64% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,07%.

Αντίθετα, κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών και των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,62% και 1,68%, αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €38.982,76 (άνοδο 0,25% – τιμή κλεισίματος €8).

Ακολούθησαν οι μετοχές της Δήμητρα Επενδυτική με €34.453,69 (άνοδος 0,64% – τιμή κλεισίματος €1,58), της Logicom με €18.000,00 (πτώση 3,23% – τιμή κλεισίματος €3,60), της Ατλάντικ Ασφαλιστική με €15.837,00 (πτώση 0,83% – τιμή κλεισίματος €2,38) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €6,733,56 (άνοδος 0,91% – τιμή κλεισίματος €4,44).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης 8 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 119.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει:

Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Cyprus Trading Corporation Plc

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 16 Δεκεμβρίου 2025, μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι οι πιο πάνω εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της ακόλουθης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική τους κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ