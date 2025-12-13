ΤΕΠΑΚ: Παίρνει σειρά το κτήριο της πρώην Εθνικής Τράπεζας - Πλάνα για αναγνωστήριο (εικόνες)

Συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό ο προγραμματισμός του ΤΕΠΑΚ για αναπτύξεις σε κτήρια εντός του κέντρου της Λεμεσού. Σε πορεία υλοποίησης είναι διάφορα έργα που αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται και θα στεγάσουν τμήματα και σχολές του πανεπιστημίου, που για πρώτη φορά θα βρίσκονται σε ιδιόκτητους χώρους που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Πέραν όμως της προσοχής στον β’ και γ’ πόλο του πανεπιστημίου, προγραμματισμός υπάρχει και στο κέντρο της πόλης. Πρόσφατα, το ΤΕΠΑΚ κατάφερε μετά από διεκδίκηση πολλών χρόνων να πάρει «στα χέρια» του τα κλειδιά του κτηρίου της πρώην Εθνικής Τράπεζας στην Πλατεία Πανεπιστημίου, ακριβώς δίπλα από την Πρυτανεία, τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ και το Δημαρχείο Λεμεσού. Πρόκειται για ένα κτήριο που εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια βρίσκεται κλειστό και εγκαταλελειμμένο και πλέον σύντομα θα παρθούν αποφάσεις για το μέλλον του.

Αν και το ζήτημα της αξιοποίησής του δεν έχει ακόμα κλείσει και θα είναι προϊόν διαβούλευσης από τα Σώματα του ΤΕΠΑΚ, ήδη διαμορφώνονται δύο συγκεκριμένες προτάσεις, που προκύπτουν βάση και των σημερινών αναγκών του πανεπιστημίου. Αρχικά, η πρόταση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος και βρίσκει σύμφωνο και τον πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτη Ζαφείρη, είναι η αξιοποίηση του κτηρίου προς φοιτητική χρήση, η οποία θα φέρει και περισσότερη «ζωντάνια» και φοιτητές στην «καρδιά» του ΤΕΠΑΚ. Συγκεκριμένα, προκρίνουν όπως γίνουν αλλαγές στο κτήριο μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωστήριο και κέντρο μελέτης για τους φοιτητές, το οποίο όμως παράλληλα να διαμορφώνεται και σε μικρές και μεγάλες αίθουσες για ομαδικές εργασίες, χώρους συνεδρίων κτλ. Σημειώνεται ότι σήμερα το ΤΕΠΑΚ δεν διαθέτει οργανωμένο αναγνωστήριο.

Από την άλλη, αρκετοί ακαδημαϊκοί αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι του ΤΕΠΑΚ θεωρούν ότι το εν λόγω κτήριο είναι κατάλληλο (λόγω και της τοποθεσίας) για να στεγάσει δεκάδες γραφεία και υπηρεσίες του πανεπιστημίου που σήμερα βρίσκονται σε άλλους χώρους διάσπαρτα.

Απόφαση αρχές του 2026

Η τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί στις αρχές του 2026, μελετώντας όλα τα δεδομένα που είναι ενώπιον των Σωμάτων του ΤΕΠΑΚ. Οι διάφορες προτάσεις και προοπτικές του εμβληματικού κτηρίου συζητήθηκαν και σε πρόσφατη συνάντηση ΤΕΠΑΚ με το ΕΤΕΚ, όπου διαφάνηκε η κοινή θέση για αξιοποίηση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ως το μέσο για τη διαμόρφωση και ανάπλαση διαφόρων κτηρίων και ως μία μεθοδολογία που προσθέτει ιδέες και προτάσεις, αυξάνοντας τις επιλογές. Το κτήριο, αν και χρόνια κλειστό, βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και διαθέτει υπόγειους χώρους, ισόγειο όροφο και ανώγειο, ενώ υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να προστεθεί τουλάχιστον ένας ακόμα όροφος για να καλύψει περισσότερες ανάγκες.