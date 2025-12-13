Χωρίς φως ο παραλιακός πεζόδρομος της Πάφου καταγγέλει ο ΠΠΟΧ

Την μη ύπαρξη φωτισμού στον πολυσύχναστο πεζόδρομο της Πάφου μπροστά από παραλιακά ξενοδοχεία καταγγέλει ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας .

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΠΟΧ Ανδρέα Κυριάκου και σε σχετική του ανακοίνωση, στον πιο πολυσύχναστο πεζόδρομο της Πάφου, μπροστά από μεγάλα παραλιακά ξενοδοχεία, οι πεζοί εξακολουθούν να κινούνται μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, κρατώντας φαναράκια και φως από κινητά για να δουν πού πατούν.

Ο κ. Κυριάκου χαρακτήρισε την κατάσταση άκρως επικίνδυνη σημειώνοντας πως σε αρκετά σημεία δεν υπάρχει καμία φωταγώγηση, με αποτέλεσμα ξένοι και ντόπιοι, οικογένειες και ηλικιωμένοι να περπατούν στη… τύχη.

Επεσήμανε επίσης πως ο κίνδυνος ατυχήματος είναι τεράστιος και πως παρόλες τις συνεχείς εκκλήσεις, κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει αντιδράσει.

Ο κ. Κυριάκου τόνισε πως ο παραλιακός πεζόδρομος είναι από τα πιο επισκέψιμα σημεία της πόλης και είναι ανεπίτρεπτο να μένει στο σκοτάδι.

Απηύθυνε έκκληση επίσης πως την Τοπική Αρχή να αντιδράσεις πριν να υπάρξει κάποιο σοβαρό ατύχημα και δηλώνοντας πως η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια — είναι υποχρέωση.