Έντονη αντίδραση γονέων στη στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ - «Τα παιδιά δεν είναι μοχλός πίεσης»

Την έντονη απαρέσκειά της για την απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ να προχωρήσει σε στάση εργασίας την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, από τις 7:30 μέχρι τις 9:00 το πρωί, εκφράζει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Η απόφαση συζητήθηκε σε συνεδρία της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας στις 15 Δεκεμβρίου, με τους οργανωμένους γονείς να υπενθυμίζουν την «τεράστια ταλαιπωρία» που, όπως σημειώνουν, είχε προκληθεί και από προηγούμενη στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ στις 19 Νοεμβρίου.

«Σεβαστό το δικαίωμα στην απεργία – όχι εις βάρος των μαθητών»

Η Συνομοσπονδία αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην απεργία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, κατοχυρωμένο στο Άρθρο 27 του Συντάγματος, όπως και η συνδικαλιστική ελευθερία που προβλέπεται στο Άρθρο 21(2). Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οφείλει να γίνεται σεβαστό και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το οποίο κατοχυρώνεται στο Άρθρο 20 του Συντάγματος.

Όπως επισημαίνεται, ενστάσεις ή αδυναμία πειθούς γύρω από συνδικαλιστικά αιτήματα δεν θα πρέπει να οδηγούν σε απεργιακά μέτρα που πλήττουν τα δικαιώματα τρίτων και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, των μαθητών.

«Δεν στηρίζουμε ενέργειες που στερούν την εκπαίδευση»

Οι οργανωμένοι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν να στηρίξουν ενέργειες που στερούν από τα παιδιά τους το δικαίωμα στην εκπαίδευση, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα προχωρήσει στις 22 Δεκεμβρίου στην ψήφιση νέου Σχεδίου Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, ώστε να μπει τέλος στην αναστάτωση.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι δεν επιδιώκουν να στερήσουν από κανέναν το δικαίωμα της διεκδίκησης, ωστόσο ανέμεναν πιο υπεύθυνη στάση, λαμβάνοντας υπόψη την ταλαιπωρία χιλιάδων γονιών και μαθητών.

«Ανθρωπίνως αδύνατο για 96.000 γονείς»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρακτικές δυσκολίες που δημιουργεί η στάση εργασίας, με τη Συνομοσπονδία να τονίζει ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο 96.000 γονείς να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους, προκειμένου να μεταφέρουν στις 9:00 το πρωί περισσότερους από 48.000 μαθητές στα σχολεία.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι οργανωμένοι γονείς καλούν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να λάβει υπόψη τα δεδομένα και να προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές που επηρεάζονται από την κινητοποίηση.

Κλείνοντας, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου έχει επιδείξει υπεύθυνη στάση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τη χρήση των παιδιών ως μοχλού πίεσης για συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.