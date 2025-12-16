Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Έντονη αντίδραση γονέων στη στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ - «Τα παιδιά δεν είναι μοχλός πίεσης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μιλούν για ταλαιπωρία χιλιάδων μαθητών και καλούν το ΥΠΑΝ σε ρυθμίσεις

Την έντονη απαρέσκειά της για την απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ να προχωρήσει σε στάση εργασίας την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, από τις 7:30 μέχρι τις 9:00 το πρωί, εκφράζει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Η απόφαση συζητήθηκε σε συνεδρία της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας στις 15 Δεκεμβρίου, με τους οργανωμένους γονείς να υπενθυμίζουν την «τεράστια ταλαιπωρία» που, όπως σημειώνουν, είχε προκληθεί και από προηγούμενη στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ στις 19 Νοεμβρίου.

«Σεβαστό το δικαίωμα στην απεργία – όχι εις βάρος των μαθητών»

Η Συνομοσπονδία αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην απεργία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, κατοχυρωμένο στο Άρθρο 27 του Συντάγματος, όπως και η συνδικαλιστική ελευθερία που προβλέπεται στο Άρθρο 21(2). Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οφείλει να γίνεται σεβαστό και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το οποίο κατοχυρώνεται στο Άρθρο 20 του Συντάγματος.

Όπως επισημαίνεται, ενστάσεις ή αδυναμία πειθούς γύρω από συνδικαλιστικά αιτήματα δεν θα πρέπει να οδηγούν σε απεργιακά μέτρα που πλήττουν τα δικαιώματα τρίτων και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, των μαθητών.

«Δεν στηρίζουμε ενέργειες που στερούν την εκπαίδευση»

Οι οργανωμένοι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν να στηρίξουν ενέργειες που στερούν από τα παιδιά τους το δικαίωμα στην εκπαίδευση, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα προχωρήσει στις 22 Δεκεμβρίου στην ψήφιση νέου Σχεδίου Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, ώστε να μπει τέλος στην αναστάτωση.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι δεν επιδιώκουν να στερήσουν από κανέναν το δικαίωμα της διεκδίκησης, ωστόσο ανέμεναν πιο υπεύθυνη στάση, λαμβάνοντας υπόψη την ταλαιπωρία χιλιάδων γονιών και μαθητών.

«Ανθρωπίνως αδύνατο για 96.000 γονείς»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρακτικές δυσκολίες που δημιουργεί η στάση εργασίας, με τη Συνομοσπονδία να τονίζει ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο 96.000 γονείς να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους, προκειμένου να μεταφέρουν στις 9:00 το πρωί περισσότερους από 48.000 μαθητές στα σχολεία.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι οργανωμένοι γονείς καλούν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να λάβει υπόψη τα δεδομένα και να προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές που επηρεάζονται από την κινητοποίηση.

 

Κλείνοντας, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου έχει επιδείξει υπεύθυνη στάση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τη χρήση των παιδιών ως μοχλού πίεσης για συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.

Tags

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα