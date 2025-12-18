Όμηροι των εκπαιδευτικών γονείς και μαθητές - Απεργούν από το... σπίτι

Από τον καναπέ του σπιτιού τους και το κρεβάτι τους θα «διαμαρτυρηθούν» σήμερα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές για το νέο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο βρίσκεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Δευτέρα. Την ίδια στιγμή που λόγω της δίωρης στάσης εργασίας (7:30–9:00) που εξήγγειλαν ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ, χιλιάδες γονείς και μαθητές θα ταλαιπωρηθούν. Κάποιοι έβαλαν άδεια από τη δουλειά τους, άλλοι επιστράτευσαν παππούδες και συγγενείς, ενώ αρκετοί αποφάσισαν να μην στείλουν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς είναι αδύνατο να βρεθεί μεταφορικό μέσο για προσέλευση στις 9:00.

Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Μεταφορών, δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια των λεωφορείων. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν οι Τεχνικές Σχολές, όπου τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά στις 7:30, και τα ειδικά σχολεία, με μεταφορά μαθητών στις 9:05. Για δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, λεωφορεία θα υπάρχουν μόνο για την αποχώρηση όσων μαθητών τελικά προσέλθουν.

Απουσίες χωρίς... απουσίες

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες των μαθητών της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθάρισε ότι «θα καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται». Όπως ανέφερε και η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, «παροτρύνουμε όσους γονείς μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο να το πράξουν, όμως δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα».

Έκκληση γονέων

Την έντονη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν και οι οργανωμένοι γονείς της Δημοτικής Εκπαίδευσης, απευθύνοντας δημόσια έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν τη λήψη μέτρων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιωάννης Ιωάννου, προειδοποίησε ότι τέτοιες κινητοποιήσεις «δεν πλήττουν ούτε το υπουργείο ούτε τη Βουλή, αλλά οδηγούν σε ταλαιπωρία γονείς και μαθητές», υπογραμμίζοντας ότι οι οικογένειες καλούνται για ακόμη μία φορά να διαχειριστούν τις συνέπειες μιας σύγκρουσης που δεν τις αφορά άμεσα.

«Δικαίωμα αλλά όχι κατανοητό»

Ξεκάθαρη εμφανίζεται η υπουργός Παιδείας απέναντι στις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τονίζοντας ότι το υπουργείο έχει δώσει προσχέδια για τα κριτήρια και τις βαρύτητες της αξιολόγησης, τα οποία συμφωνήθηκε να ολοκληρωθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τη συμμετοχή των οργανώσεων. «Σεβόμαστε το δικαίωμα στα μέτρα, αλλά δεν είναι κατανοητό. Τα κριτήρια είναι όλα εκεί και έχουν σταλεί στη Βουλή και στις οργανώσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να απειλούμε για να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις μας».

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι στόχος είναι ένα σύστημα «παιδαγωγικά σωστό και εφαρμόσιμο», σημειώνοντας πως μετά την ψήφισή του θα ξεκινήσει άμεσα η δουλειά για την εφαρμογή του. «Μετά τη Βουλή, ούτε οι δικές μας θέσεις ούτε των οργανώσεων εφαρμόζονται πλήρως. Αυτό λέει η δημοκρατική διαδικασία», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη στάση των κομμάτων, η υπουργός εκτίμησε ότι «μόνο το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει», ενώ υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Βουλής να καταθέτει τροπολογίες. «Πώς γίνεται να υιοθετηθούν οι θέσεις μόνο της μίας πλευράς;», διερωτήθηκε, θέτοντας και το ερώτημα προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις: «Ποιος είναι ο λόγος της ταλαιπωρίας; Το 15% είναι αρκετό για να ταλαιπωρείται ο κόσμος; Τι μήνυμα στέλνουμε στα παιδιά;»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης

Και ενώ η σημερινή στάση εργασίας ταλαιπωρεί και προκαλεί, μετά την ΠΟΕΔ τώρα και η ΟΕΛΜΕΚ απειλεί με κλιμάκωση των μέτρων. Συγκεκριμένα, σε δηλωσεις του χθες ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης, Αντρέας Μαυράτσας, ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση της σημερινής στάσης εργασίας στις 9:30 το πρωί θα συνέλθει η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Ο κ. Μαυράτσας εξήγησε ότι βασικά σημεία διαφωνίας αποτελούν η συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση, η κλίμακα από το 1 έως το 100, καθώς και η απουσία ξεκάθαρου προγράμματος για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς. Όπως σημείωσε, η στάση εργασίας αποφασίστηκε επειδή το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν παραδόθηκε έγκαιρα από τη Βουλή, παρά τις σχετικές προσδοκίες των οργανώσεων.