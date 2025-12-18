Κλιμάκωση μέτρων προαναγγέλλει η ΟΕΛΜΕΚ – Ανοιχτό και το ενδεχόμενο απεργιών

Η σημερινή δίωρη στάση εργασίας των εκπαιδευτικών ήταν όπως φαίνεται μόνο η αρχή, με την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) της ΟΕΛΜΕΚ να απορρίπτει εκ νέου το σχέδιο αξιολόγησης και να επαναβεβαιώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε κλιμάκωση μέτρων, μη αποκλειομένων και των απεργιακών

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα, η ΠΣΓΑ κάνει λόγο για μια «πρωτοφανή και απαράδεκτη διαδικασία», η οποία –όπως αναφέρει– δεν περιορίζεται σε επιμέρους εργασιακά ζητήματα, αλλά πλήττει τον ίδιο τον πυρήνα του θεσμικού και κοινωνικού διαλόγου.

Η ΟΕΛΜΕΚ καταγγέλλει ότι, υπό το πρόσχημα της απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, η κυβέρνηση προώθησε στη Βουλή ένα προβληματικό και μη ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, το οποίο συζητήθηκε σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους άμεσα επηρεαζόμενους και οδηγείται προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, το νομοσχέδιο κατατίθεται χωρίς να έχει προηγηθεί ο προβλεπόμενος θεσμικός διάλογος, παρότι μεταβάλλει ουσιωδώς τους όρους εργασίας των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το κείμενο βρίθει κενών και ασαφειών, οι οποίες παραπέμπονται σε Επιτροπή Παρακολούθησης μετά την ψήφισή του – κάτι που, όπως αναφέρεται, έχει αναγνωριστεί ακόμη και εντός της Βουλής, καθώς και από την ίδια την Υπουργό Παιδείας, η οποία έκανε λόγο για κατάθεση τροποποιητικών Κανονισμών εντός τριετίας.

Η ΟΕΛΜΕΚ υπογραμμίζει ότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί, ενώ εκτιμά ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν θεραπεύει τις παθογένειες του υφιστάμενου συστήματος, ενισχύει τον επιθεωρητισμό, διευρύνει την αναξιοκρατία και μετατρέπει τα σχολεία σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο Αξιολόγησης έχει απορριφθεί κατ’ επανάληψη από την ΟΕΛΜΕΚ, καθώς και από τη συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών στο δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου 2025.

Μεταξύ άλλων, η Οργάνωση διαφωνεί με το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης, δεν προβλέπει κριτήρια για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, προνοεί την αύξηση κατά 55 των θέσεων Επιθεωρητών με ετήσιο κόστος περίπου 8 εκατ. ευρώ, εισάγει τη συμμετοχή του Επιθεωρητή στη διαμορφωτική αξιολόγηση και του Διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση, ενώ δεν προβλέπει καμία ουσιαστική στήριξη των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή του σχεδίου.

Τέλος, η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ να προχωρήσει στη συνέχιση και κλιμάκωση των μέτρων, ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοθετήματος που ενδεχομένως θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Δεκεμβρίου.