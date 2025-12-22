Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Politis En Logo
Παιδεία

€16 εκατ. για τη νέα σχολή του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα - Το κτήριο υπολογίζεται να είναι έτοιμο μέχρι το 2028

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Θετικότατη εξέλιξη θεωρείται για τη Λάρνακα η επίσημη εξασφάλιση της χρηματοδότησης για ίδρυση της πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προγραμματίζεται στην περιοχή Μακένζι

Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για ίδρυση της δημόσιας πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λάρνακα. Ο δήμος της πόλης χαιρέτισε με ικανοποίηση την επίσημη εξασφάλιση της χρηματοδότησης για ίδρυση της υπό αναφορά σχολής, εξέλιξη που αίρει και το τελευταίο βασικό εμπόδιο για υλοποίηση του έργου. Η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, μέσω πόρων που θα αντληθούν από δανειοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, το οποίο επί της ουσίας «σφραγίζει» την παρουσία και λειτουργία της πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα.

Αναφορά για το ποσό δεν γίνεται αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ με δάνειο της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο αυτό πιστεύεται ότι θα καλύψει το συνολικό κεφαλαιουχικό κόστος για την ανέγερση του κτηρίου και για την αγορά του εξοπλισμού.

Οι σχετικές πρόνοιες έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2026 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026-2028. Με την εξέλιξη αυτή κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες αναφορικά με την ίδρυση της κρατικής πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα και παράλληλα ανοίγει για τα καλά ο δρόμος για προσφοροδότηση του κτηρίου που προγραμματίζεται ν’ ανεγερθεί σε μισθωμένη τουρκοκυπριακή γη στην περιοχή Μακένζι, πίσω από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης των κέντρων αναψυχής.

Η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει ήδη εξασφαλίσει το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ μετέπειτα πήρε σάρκα και οστά με τη σχετική τροποποίηση του νόμου που διέπει το ΤΕΠΑΚ από την ολομέλεια της Βουλής στις 4 Δεκεμβρίου. Σε ανακοίνωσή του ο δήμος της πόλης εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον υπουργό Οικονομικών και την υπουργό Παιδείας για τη στήριξη και τις καθοριστικές τους ενέργειες προκειμένου να ικανοποιηθεί το διαχρονικό αίτημα της Λάρνακας, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Ο Δήμος Λάρνακας παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ίδρυση της εν λόγω σχολής και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα προς όφελος της πόλης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Το κτήριο της πανεπιστημιακής σχολής υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο το 2028.

 

ΛΑΡΝΑΚΑΤΕΠΑΚΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

