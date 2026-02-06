Κύπρος και Ψηφιακό Ευρώ: Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση με Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της Κύπρου στον ευρωπαϊκό διάλογο για το Ψηφιακό Ευρώ, καθώς και την ανάγκη ουσιαστικής και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου, ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα, κατά την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το Ψηφιακό Ευρώ στην Κύπρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων των κεντρικών γραφείων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνού. Με τίτλο «Presenting the Digital Euro in Cyprus», διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή πέραν των 170 ατόμων από κρατικές υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Χατζηπαντέλα, τόνισε ότι «η σημερινή διάσκεψη αποδεικνύει πως η Κύπρος, αν και μικρή χώρα, μπορεί να διαδραματίσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στον διάλογο και στην ανάπτυξη του ψηφιακού ευρώ, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων που θα καθορίσουν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον των επόμενων ετών».

Ο Ευρωβουλευτής επεσήμανε ότι το ψηφιακό ευρώ θα διασφαλίσει την κεντρικότητα των δημόσιων χρημάτων, θα προσφέρει ταχύτατες και χαμηλού κόστους πανευρωπαϊκές πληρωμές, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελέσει ένα ασφαλές και περιεκτικό μέσο πληρωμής για 450 εκατομμύρια πολίτες, χωρίς να υπονομεύεται ο ρόλος των τραπεζών.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Piero Cipollone, Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το Ψηφιακό Ευρώ και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος ανέλυσε τον κομβικό ρόλο του ψηφιακού ευρώ στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα σημαντικά οφέλη που αναμένεται να προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του.

Όπως ανέφερε, η Προεδρία της Κύπρου έρχεται σε μια καίρια χρονική συγκυρία για την Ευρώπη, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ταχείες αλλαγές, στρατηγική αβεβαιότητα και αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις. Τόνισε ότι η προτεραιότητα της Προεδρίας, «Αυτονομία μέσω ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας», αποτυπώνει τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ανεξαρτησία της, οικοδομώντας μια ισχυρή, καινοτόμο και ανταγωνιστική οικονομία.

Ο κ. Cipollone υπενθύμισε ότι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη για «ταχεία ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου και επιτάχυνση των προπαρασκευαστικών βημάτων» για το ψηφιακό ευρώ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ώρα για δράση είναι τώρα.

«Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί αποφασιστικά στις σύγχρονες προκλήσεις, προστατεύοντας το νόμισμά της και διασφαλίζοντας την ελευθερία των πολιτών να πληρώνουν με τον τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, ανέφερε ότι «το ψηφιακό ευρώ αφορά στη διασφάλιση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής επιλογής πληρωμών σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία, σε έναν κόσμο που απαιτεί σταθερότητα εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας». Παράλληλα, εξήρε την εμπειρογνωμοσύνη του κ. Cipollone, σημειώνοντας ότι «στον πυρήνα αυτού του οράματος βρίσκεται ένας θεμελιώδης στόχος των Κεντρικών Τραπεζών: η εξυπηρέτηση του κοινού καλού μέσω της παροχής ενός κυρίαρχου, ανθεκτικού και καθολικού ψηφιακού μέσου πληρωμής».

Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, κ. Μάριος Σκανδάλης, τόνισε ότι «η υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Καθώς ο κόσμος ψηφιοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς, η Ευρωζώνη οφείλει να διασφαλίσει ότι το κοινό μας νόμισμα παραμένει επίκαιρο, ανθεκτικό και ασφαλές για χρήση από όλους».

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τον ουσιαστικό ρόλο της Κύπρου στον ευρωπαϊκό διάλογο για τις ψηφιακές πληρωμές και ανέδειξε τη δέσμευση των τοπικών φορέων να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.