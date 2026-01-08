Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Από εβδομάδας οι αποφάσεις των δασκάλων για μέτρα

Χωρίς τη λήψη αποφάσεων ολοκληρώθηκε η σημερινή (Πέμπτη) συνεδρία της ΠΟΕΔ σε σχέση με το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στον «Π» η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, η σημερινή συνεδρία επικεντρώθηκε στη συνέχιση της αξιολόγησης των δεδομένων που έχουν ενώπιον τους οι εκπαιδευτικοί, στη βάση του νέου νόμου για την αξιολόγηση, ο οποίος δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή. Οι όποιες αποφάσεις, όπως σημείωσε, αναμένεται να ληφθούν την ερχόμενη Τετάρτη.

Η κ. Βασιλείου υπογράμμισε ότι το ζήτημα της αξιολόγησης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα με πολλές και διαφορετικές παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να μελετηθούν τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών οργανώσεων όσο και σε επίπεδο συλλογικών οργάνων της ΠΟΕΔ, πριν αποφασιστεί κατά πόσο θα προχωρήσουν ή όχι με απεργιακά μέτρα.

Στο μεταξύ, από εβδομάδας αναμένεται να συνεδριάσει επί του ίδιου θέματος και η ΟΕΛΜΕΚ.