Λετυμπιώτης: «Το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του αφθώδους πυρετού θα ενισχυθεί σε συντονισμό με την ΕΕ» - Υποσχέθηκε πλήρη οικονομική κάλυψη

Τη δέσμευση της Πολιτείας για πλήρη οικονομική στήριξη των επηρεαζόμενων από τον αφθώδη πυρετό, αλλά και την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για περιορισμό της διασποράς της νόσου, υπογράμμισε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης σύσκεψης, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των άμεσα επηρεαζόμενων φορέων, καθώς και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον από κοινού καθορισμό ενεργειών και μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κοινός στόχος όλων παραμένει «η στήριξη, η διαφύλαξη αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα», υπογραμμίζοντας ότι η συγκυρία απαιτεί υπευθυνότητα και συνεννόηση.

Σημείωσε ότι η ταχεία και πλήρης εφαρμογή των πρωτοκόλλων και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό της νόσου, προσθέτοντας ότι «οι στιγμές επιβάλλουν σύνεση και υπευθυνότητα».

«Η ταχύτερη και πληρέστερη εφαρμογή των πρωτοκόλλων, των κανονισμών και των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε, «είναι ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε πρώτα απ’ όλα την περαιτέρω διασπορά και να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η κατάσταση».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν στο μέγιστο βαθμό τα μέτρα βιοασφάλειας, που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαβεβαιώσεις για οικονομική στήριξη

Διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους επηρεαζόμενους παραγωγούς και μονάδες, λέγοντας ότι «η Πολιτεία θα πράξει ό,τι πρέπει, θα σταθεί στο πλευρό των επηρεαζόμενων και θα παρέχει πλήρη οικονομική κάλυψη και στήριξη, ακριβώς για να μπορέσει να υπάρξει επαναδραστηριοποίηση και να διαφυλαχθεί ένας πολύ σημαντικός τομέας για την οικονομία και τον τόπο μας, ο πρωτογενής τομέας».

Όπως σημείωσε, οι συνθήκες είναι κρίσιμες και ενδέχεται να απαιτηθούν δύσκολες αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος, σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια ώρα, είπε ότι συζητήθηκαν και μέτρα που ενδέχεται να εφαρμοστούν σε μονάδες που λειτουργούν σε περιοχές, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Όλα τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας εξετάζονται για μονάδες που λειτουργούν σε περιοχές που δεν είναι υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας», είπε, για να προσθέσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό τόσο με τους επηρεαζόμενους όσο και με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο κ. Λετυμπιώτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή των ιδιωτών κτηνιάτρων, οι οποίοι όπως είπε «εργάζονται εντατικά τις τελευταίες ημέρες για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και την υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος».

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τους ιδιώτες κτηνιάτρους που ανιδιοτελώς τις τελευταίες πολλές μέρες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να λειτουργήσουν τα πρωτόκολλα και το εμβολιαστικό πρόγραμμα με τους ταχύτερους ρυθμούς σε πολύ δύσκολες συνθήκες», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων σε μονάδες, που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι εξετάζονται όλες οι δυνατότητες, πάντοτε σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη τη νομική διάσταση του ζητήματος.

«Εξετάζονται μέτρα όχι μόνο στις κατεχόμενες περιοχές αλλά και γενικότερα σε περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει σε στενό συντονισμό και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζονται όλες εκείνες οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν, για να διαφυλαχτούν οι μονάδες μας και βεβαίως όλες οι διαδικασίες τις οποίες εμείς τηρούμε κατά γράμμα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Τόνισε, τέλος, ότι θα ληφθούν μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τον έλεγχο της περιεχόμενης διασποράς.

ΚΥΠΕ