Μαθητές: Στον ψυχολόγο λόγω εθισμού

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία δεν έφερε μόνο πειθαρχία στις τάξεις αλλά ανέδειξε και περιστατικά μαθητών με εθισμό στη χρήση τους, τα οποία σε σοβαρές περιπτώσεις οδηγούνται ακόμη και σε ψυχολόγο. Τι καταγράφει επίσημα το Υπουργείο Παιδείας και πού σκοντάφτει το μέτρο στην πράξη

Περιστατικά μαθητών που οδηγήθηκαν σε ψυχολόγο λόγω εθισμού στο κινητό τηλέφωνο καταγράφει επίσημα το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από την εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης κινητών στα σχολεία. Επί του θέματος αναφέρεται η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία, σε γραπτή της απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Πρόδρομου Αλαμπρίτη, επισημαίνει ότι η απαγόρευση τ...

