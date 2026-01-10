Μαθητές: Στον ψυχολόγο λόγω εθισμού

Περιστατικά μαθητών που οδηγήθηκαν σε ψυχολόγο λόγω εθισμού στο κινητό τηλέφωνο καταγράφει επίσημα το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από την εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης κινητών στα σχολεία. Επί του θέματος αναφέρεται η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία, σε γραπτή της απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Πρόδρομου Αλαμπρίτη, επισημαίνει ότι η απαγόρευση τ...

