Αναβαθμισμένη εκπαίδευση σε παιδιά που νοσηλεύονται από νέα σχολική χρονιά - Ικανοποίηση στην Επ.Παιδείας

Από τη νέα σχολική χρονιά αναμένεται να εφαρμοστούν πρωτόκολλα σχετικά με την παροχή αναβαθμισμένης εκπαίδευσης σε παιδιά που νοσηλεύονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό ή που για κάποιο ιατρικό λόγο δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στα σχολεία τους, ανακοίνωσαν την Τετάρτη μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, εκφράζοντας ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή.

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση για την ανάγκη σχεδιασμού οργανωμένης και θεσμοθετημένης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά που παραμένουν εκτός του βασικού τους σχολείου για λόγους υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι η σημερινή, «είναι από τις στιγμές που μπορεί να νιώθεις ικανοποιημένος γιατί είσαι Βουλευτής».

Σημείωσε ότι τον Οκτώβριο «μετά από διάφορες πληροφορίες» που είχαν στην Επιτροπή Παιδείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου αλλά και παιδιά με άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως επίσης και παιδιά με ψυχιατρικά ή ψυχικά νοσήματα, «δεσμεύτηκε» το Υπουργείο μετά από τις εισηγήσεις της Επιτροπής και των συνδέσμων και με ένα θέμα που είχε εγγράψει ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου και με τη στήριξη του βουλευτή της ΔΗΠΑ Γιώργου Πενηνταέξ και άλλων φορέων που εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση, και κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, τα παιδιά αυτά, «είχαν σοβαρά προβλήματα παρακολούθησης των μαθημάτων τους και της διεκπεραίωσης της εκπαίδευσης τους με βάση τις νομοθεσίες». Μετά από συζήτηση τον Οκτώβριο, είπε, «με μεγάλη χαρά, και δίνω συγχαρητήρια στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο τα υιοθέτησε, άφησε ανοιχτό το πεδίο του διαλόγου και για το μέλλον και σύντομα θα έχει το Υπουργείο τα πρωτόκολλα ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί να ξεφύγει από αυτή τη διαδικασία για τη στήριξη των παιδιών που έχουν την υποχρέωση το κράτος και η Πολιτεία να παρέχει την εκπαίδευση και ό,τι άλλο χρειάζεται όταν πάσχουν από διάφορα νοσήματα». Αναφέρθηκε στην κατ’ οίκον εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση «και πολλά άλλα εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους».

Ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι «πολύ σημαντικός παράγοντας» είναι και ο ΟΚΥπΥ και οι υπηρεσίες υγείας, η ψυχολογική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών «και βεβαίως των εκπαιδευτικών οι οποίοι πρέπει να επιμορφωθούν για να μπορούν να ανταποκριθούν στις πολύ δύσκολες ανάγκες εκπαίδευσης αυτών των παιδιών».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, στις δικές του δηλώσεις, χαιρέτισε την δήλωση του Υπουργείου Παιδείας ότι ετοιμάζεται το σχετικό πρωτόκολλο κατόπιν διαβούλευσης «και αναμένουμε τη λειτουργία τον επόμενο Σεπτέμβρη έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό να μπορούν να δέχονται την μάθηση ενώ είναι στο κρεβάτι του πόνου». Σημείωσε ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέχει σε αυτά τα παιδιά ίσες ευκαιρίες.

«Η πίεση και η απαίτησή μας έφεραν αποτελέσματα», δήλωσε ο Χρίστος Χριστοφίδης, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι μετά που, ως Επιτροπή δημοσιοποίησαν το θέμα «και απαιτήσαμε λύσεις από το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε μπροστά μας το δεδομένο ότι από του χρόνου θα εφαρμοστούν πρωτόκολλα για τα παιδιά μας τα οποία, για λόγους υγείας, σωματικούς, ψυχολογικούς και άλλους, χρειάζεται να έχουν μια ειδική μεταχείριση σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευσή τους».

Αυτό είναι κρίσιμο και για την πορεία της υγείας αυτών των παιδιών, είπε. Σημείωσε ότι δεν είναι ζήτημα μόνο τα παιδιά να μην χάνουν μαθήματα, αλλά και το τα παιδιά να αισθάνονται ότι το πρόβλημά τους δεν τους αποκλείει κοινωνικά, εκπαιδευτικά και άλλως πώς από τα σύνολα στα οποία μέχρι πρότινος ανήκαν.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι ζήτησαν σήμερα να υπάρχει ευελιξία. «Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με οικογένειες, με παιδιά που αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορεί η γραφειοκρατία να υπερνικά τις ανθρώπινες ανάγκες», είπε, σημειώνοντας ότι ταχύτατες διαδικασίες είναι απαραίτητες. «Να έχουμε πρωτόκολλα ασφαλώς, τα οποία όμως δεν θα μας παγιδεύουν στο να λαμβάνουμε αποφάσεις και όλα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη, με τις δικές της ανάγκες», είπε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, σημείωσε στις δηλώσεις του ότι, μέχρι πρότινος συμμετείχε στις διαδικασίες της Επιτροπής από την πλευρά των φιλανθρωπικών συνδέσμων, και τώρα ως Βουλευτής.

Ανέφερε ότι είναι ένα «πολύ σημαντικό θέμα», και εξέφρασε ευχαρίστηση που όλες οι πλευρές βλέπουν ομόφωνα ένα ανθρωπιστικό θέμα, όπως είπε. Το Υπουργείο Παιδείας, πρόσθεσε, «έφερε συγκεκριμένες προτάσεις για να λύσουμε όσο το δυνατό καλύτερο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με καρκίνο και άλλες νόσους και οι γονείς τους, της νοσοκομειακής εκπαίδευσης είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό».

«Χαιρόμαστε πολύ γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο θα ετοιμαστούν όλα αυτά τα πρωτόκολλα σε συνεργασία πάντοτε με τους συνδέσμους που ασχολούνται με τα παιδιά με καρκίνο στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου», είπε. Πρόσθεσε ότι «η υπόσχεση» του Υπουργείου είναι ότι θα ετοιμαστεί μια δεξαμενή εκπαιδευτικών είτε της Δημοτικής είτε της Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενδιαφερθούν για να μπορούν να εκπαιδεύουν αυτά τα παιδιά και οι οποίοι θα τύχουν ειδικής εκπαίδευσης για τον τρόπο που θα χειρίζονται την κάθε περίπτωση.

«Όλα τα πράγματα βαίνουν προς τη θετική πλευρά και χαιρόμαστε και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το κοινό καλό των παιδιών που για λόγους υγείας περισσότερο, βρίσκονται μακριά από τα σχολεία τους», είπε τέλος.

Ο Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, Ανδρέας Αποστόλου, σημείωσε ότι τον Σεπτέμβριο είχε ζητήσει όπως εγγραφεί στην Επιτροπή Παιδείας, το θέμα με την εκπαίδευση των παιδιών που νοσηλεύονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό «και πώς αυτή η Πολιτεία διασφαλίζει τη συνέχιση και την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση» και ότι έχει υιοθετηθεί και έχει εγγραφεί το θέμα από ολόκληρη την Επιτροπή Παιδείας.

«Χαιρόμαστε γιατί σήμερα, επισήμως από το Υπουργείο, μας έχει κατατεθεί η θέση ότι είναι προς ολοκλήρωση συγκεκριμένα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση σε αυτά τα παιδιά», πρόσθεσε. Είπε ότι αυτό αφορά σε παιδιά τα οποία νοσηλεύονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή για οποιοδήποτε άλλο ιατρικό λόγο δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στα σχολεία τους. «Χαιρόμαστε επίσης γιατί αρμοδίως σήμερα μας κατατέθηκε η θέση ότι αυτά τα πρωτόκολλα θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν από την νέα σχολική χρονιά», πρόσθεσε.

Κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να συνεχίσει τον διάλογο με τις οργανώσεις των συνδέσμων ασθενών του Παιδοογκολογικού Τμήματος αλλά και ευρύτερα με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου «γιατί αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης ενός πολύτιμου αγαθού για αυτά τα παιδιά, της παιδείας, της εκπαίδευσης τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ