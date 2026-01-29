5ο Doctoral Colloquium της Συνόδου Πρυτάνεων Κύπρου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει τη διοργάνωση και φιλοξενία του 5ου Doctoral Colloquium της Σύνοδος Πρυτάνεων Κύπρου, ενός καθιερωμένου ετήσιου ακαδημαϊκού θεσμού αφιερωμένου στη διδακτορική έρευνα και στον επιστημονικό διάλογο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στην Πάφο.

Το Doctoral Colloquium συγκεντρώνει υποψήφιους διδάκτορες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Αποτελεί δομημένο ακαδημαϊκό πλαίσιο παρουσίασης ερευνητικών εργασιών σε εξέλιξη, ανταλλαγής απόψεων και παροχής τεκμηριωμένης ανατροφοδότησης από έμπειρους ακαδημαϊκούς.

Η διοργάνωση δίνει έμφαση στην ποιότητα της επιστημονικής συζήτησης, στη σαφήνεια της ερευνητικής προσέγγισης και στη διαπανεπιστημιακή ανταλλαγή γνώσης. Μέσα από προφορικές παρουσιάσεις και συζητήσεις, οι συμμετέχοντες ενισχύουν τις δεξιότητές τους στην ακαδημαϊκή επικοινωνία και αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας που υποστηρίζουν τη μελλοντική τους ερευνητική πορεία.

Επιτροπές και Ακαδημαϊκή Εποπτεία

Η Οργανωτική Επιτροπή του Doctoral Colloquium απαρτίζεται από τους Αντιπρυτάνεις όλων των κυπριακών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο της συλλογικής λειτουργίας της Συνόδου Πρυτάνεων Κύπρου.

Της Επιστημονικής Επιτροπής προεδρεύει ο Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, με τη συμμετοχή του Καθηγητή Μιχάλη Κωμοδρόμου, Αντιπρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του Frederick University, και του Καθηγητή Wassim El Hajj, Πρύτανη του American University of Beirut – Mediterraneo.

Τον συντονισμό της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής έχει η Δρ Αυγούστα Κυριακίδου-Ζαχαρουδιού, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Συμμετοχή και Πληροφορίες

Το Doctoral Colloquium απευθύνεται σε εγγεγραμμένους υποψήφιους διδάκτορες πανεπιστημίων της Κύπρου και του εξωτερικού. Η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος για εισηγητές και συμμετέχοντες. Όλοι λαμβάνουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής, ενώ επιλεγμένες παρουσιάσεις αναγνωρίζονται μέσω Βραβείων Καλύτερης Παρουσίασης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων, την εγγραφή και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Doctoral Colloquium.

🔗 https://5th-doctoral-colloquium.nup.ac.cy/