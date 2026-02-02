Φοιτητής με τρία μάστερ έχασε θέση στο Παν. Οξφόρδης, λόγω οικονομικής στενότητας - Φορέας Πρώτης Κυρίας, ΙΚΥΚ και άλλοι δεν ανταποκρίθηκαν

Εργαζόμενος σε διάφορες θέσεις εργασίας για τα φοιτητικά και άλλα έξοδα, άρχισε τις σπουδές του αποκτώντας πρώτο πτυχίο στη δημοτική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγχαμ εξασφαλίζοντας μάστερ για την εκπαίδευση των ατόμων με απώλεια ακοής. Με τις απαιτητικές σπουδές στο Mπέρμινχαμ, ο κύριος Παπακυριακού εξασφάλισε ακόμη ένα μάστερ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες» κατά τη διάρκεια των ετών 2022-2024.

Έχοντας ήδη χρέη χιλιάδων ευρώ για την αποπληρωμή των διδάκτρων του, έχοντας λάβει διακρίσεις και υψηλές βαθμολογίες, έγινε δεκτός από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και εκεί άρχισε η περιπέτειά του για εξασφάλιση βοήθειας προκειμένου να μην χάσει τη θέση.

Άρχισε να γράφει επιστολές, περιγράφοντας ότι βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Αποτάθηκε στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης αλλά και στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ζητώντας βοήθεια αναφορικά με τις σπουδές του. «Τον Ιανουάριο του 2025, εξασφάλισα θέση στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (University of Oxford) ως μεταπτυχιακός φοιτητής, ωστόσο λόγω της οικονομικής κρίσης και κυρίως λόγω εξόδου της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) τα δίδακτρα έχουν διπλασιαστεί για τους Ευρωπαίους πολίτες και δυσκολεύομαι να βρω όλο το ποσό των διδάκτρων που μου ζητεί το πανεπιστήμιο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Χρίστος Παπακυριακού.

Τo 2007-2009 o Χρίστος Παπακυριακού, υπηρέτησε στις Δυνάμεις Καταδρομών ως λοχίας και στη συνέχεια το 2009-2014 εξασφάλισε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη δημοτική εκπαίδευση. Το κόστος των διδάκτρων ήταν 40.000 ευρώ και ταυτόχρονα εργαζόταν, αλλά και με τη βοήθεια των γονιών του κατάφερε να το αποπληρώσει. Το 2017-2019 έκανε το πρώτο του μάστερ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Θρησκευτική Εκπαίδευση» στο οποίο έλαβε 50% υποτροφία στα δίδακτρα και του στοίχισε 2.500 ευρώ. Η τελική του γενική βαθμολογία μάστερ ήταν 9,83/10 και η θέση κατάταξής του ήταν 1ος από τους 390 φοιτητές που αποφοίτησαν εκείνη την ακαδημαϊκή χρονιά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 2021-2025, συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (University of Birmingham) κάνοντας ακόμα ένα μάστερ για εκπαίδευση των ατόμων με απώλεια ακοής. Ένα πτυχίο εξαιρετικά απαιτητικό όπως περιγράφει, «χρονοβόρο και πολυέξοδο, εξ ου και υπάρχουν συνολικά μόνο 25 δάσκαλοι κωφών σε όλη την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Τελείωσα το μάστερ αυτό με βαθμό 'Distinction', τη μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί κάποιος να πάρει ως βαθμό σε επίπεδο μάστερ στην Αγγλία. Το κόστος των διδάκτρων αυτού του μάστερ ήταν 24.000 ευρώ και για να το αποπληρώσω αναγκάστηκα να βάλω υποθήκη την περιουσία που κληρονόμησα από τον πατέρα μου στο κατεχόμενο χωριό του, τον Άγιο Βασίλειο, για να μπορέσω να πάρω δάνειο από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως στέγης».

Κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ακόμα μάστερ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες» κατά τη διάρκεια των ετών 2022-2024, με το κόστος αυτού του μάστερ στις 5.000 ευρώ. Η τελική γενική βαθμολογία ήταν 9,30/10 και η θέση κατάταξής 22ος από τους 459 φοιτητές.

Ο Χρίστος Παπακυριακού επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εργαζόταν παράλληλα για να αποπληρώνει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσής του. Είναι διορισμένος ως αντικαταστάτης δάσκαλος αναφέρει και την τελευταία τετραετία εργάστηκε ως αντικαταστάτης δάσκαλος σε περισσότερα από 100 δημοτικά σχολεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αμείβεται την περίοδο του καλοκαιριού και των διακοπών του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

Η επιτυχία στην Οξφόρδη

Τον Ιανουάριο του 2025 ο κύριος Παπακυριακού έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μετά από μια πολύ δύσκολη διαδικασία όπως περιγράφει, στο πρόγραμμα μάστερ «MSc Educational Assessment» (Εκπαιδευτική αξιολόγηση). Τα περισσότερα μάστερ στο Oxford έχουν διάρκεια 9 μήνες και το ύψος των διδάκτρων που ζητεί το πανεπιστήμιο για τους Ευρωπαίους πολίτες ανέρχεται στις 40.000 ευρώ + το κόστος διαμονής που ανέρχεται στα 2.300 ευρώ για κάθε μήνα (συνολικά + 21.000 ευρώ), σύμφωνα με έρευνα του ιδίου. Επέλεξε να κάνει όπως αναφέρει το συγκεκριμένο μάστερ, διότι είναι ένα από τα λίγα μάστερ του Oxford το οποίο έχει διάρκεια δύο έτη (part time) και γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, με όφελος την εξοικονόμηση πόρων για τη διαμονή.

Οι αιτήσεις και οι αναπάντητες κλήσεις

Από την πρώτη στιγμή που έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έκανε αιτήσεις για διάφορες υποτροφίες όπως π.χ. στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), στο Ίδρυμα Ωνάση, στο Ίδρυμα Λεβέντη, στο ίδρυμα Χαράλαμπου και Έλενας Παττίχη, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες κ.ά. Δυστυχώς σημειώνει «δεν βρήκα ανταπόκριση διότι το συγκεκριμένο μάστερ είναι εξ αποστάσεως part-time και κανένας επίσημος φορέας ή οργανισμός δεν δίνει υποτροφίες όταν οι σπουδές είναι εξ αποστάσεως και part-time. Επίσης ο τομέας της εκπαίδευσης, στον οποίο δραστηριοποιούμαι, σε σύγκριση με άλλους τομείς (π.χ. μηχανική, ιατρική, τεχνολογία, πληροφορική κ.ά.) έχει ελάχιστες υποτροφίες ή ευκαιρίες για χρηματοδότηση σπουδών».

Παραθέτοντας βιογραφικό, επιτυχίες και πτυχία, αλλά και διατυπώνοντας την πρόθεση να εργαστεί εθελοντικά όπου χρειαστεί με την ιδιότητά του, προκειμένου να καταφέρει να εξασφαλίσει την υποτροφία, ο κύριος Παπακυριακού έπρεπε να αποδείξει ότι διέθετε ένα χρηματικό ποσό ύψους 40 χιλιάδων ευρώ για να γίνει δεκτός στην Οξφόρδη. Αποτέλεσμα ήταν να μην λάβει απάντηση από κανένα ίδρυμα ή φορέα και να χάσει τη χρονική περίοδο που είχε να απαντήσει μέχρι τον Μάιο.

Το παράπονο του εκπαιδευτικού

Η απάντηση από το ΙΚΥΚ και τον Φορέα Κοινωνικής στήριξης, στην τελευταία προσπάθεια με τηλεφωνική επικοινωνία του, ήταν ότι είχε ήδη μάστερ και δεν δικαιούτο επιπλέον βοήθεια. Είναι κρίμα να υπάρχουν τόσοι φορείς που στηρίζουν φοιτητές και να μην υπάρχει βοήθεια σε τέτοιες ευκαιρίες ανέλιξης, αναφέρει ο εκπαιδευτικός με παράπονο, εξηγώντας ότι ο ίδιος δημοσιοποιεί την ιστορία του στον «Πολίτη», στην περίπτωση που υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα, να ενθαρρυνθούν και να συνεργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση.