Εκπρ. Τύπου ΥΠΑΜ στον «Πολίτη 107,6»: Εξαφάνιση ΤΝΤ στο Καλό Χωριό - Πιθανότερο σενάριο η κλοπή

Συνεχίζονται οι έρευνες της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας για την εξαφάνιση 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ από το πεδίο βολής στο Καλό Χωριό Λάρνακας, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση. Το περιστατικό διαπιστώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο πριν την εκτέλεση ελεγχόμενης έκρηξης, με τις Αρχές να εξετάζουν ως πιο πιθανό σενάριο την κλοπή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, πρόκειται για συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς με εκρηκτική ύλη, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο της άσκησης. Όπως διευκρίνισε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαν τοποθετηθεί, βάσει των μέχρι στιγμής ευρημάτων των αστυνομικών ερευνών.

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της ίδιας άσκησης είχαν προηγηθεί δύο ελεγχόμενες εκρήξεις στις 08:00 και στις 10:00 το πρωί, ενώ η συγκεκριμένη ήταν η τελευταία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το απόγευμα. Όταν, βάσει των πρωτοκόλλων ασφαλείας, τα μέλη προσέγγισαν εκ νέου το σημείο μετά την προβλεπόμενη αναμονή, διαπιστώθηκε ότι οι μηχανισμοί με την εκρηκτική ύλη είχαν εξαφανιστεί.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι προϊστάμενοι του ΓΕΕΦ και η Αστυνομία, με την περιοχή να σφραγίζεται και να ξεκινούν έρευνες από κοινού με το ΤΑΕ Αρχηγείου. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις και εξετάζεται υλικό που αφορά την κινητικότητα στην περιοχή πριν και μετά το περιστατικό.

Ο κ. Πιερή χαρακτήρισε την υπόθεση «λίγο παράξενη», επισημαίνοντας ότι το πεδίο βολής στο Καλό Χωριό είναι μεγάλης έκτασης και περιμετρικά φυλάσσεται, γεγονός που καθιστά αντικείμενο διερεύνησης το ενδεχόμενο να υπήρξε κινητικότητα τρίτων προσώπων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στο σενάριο της κλοπής, αν και αυτό θεωρείται μέχρι στιγμής το επικρατέστερο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η διερεύνηση της υπόθεσης θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ παραμένει σε ισχύ αυξημένη επιφυλακή λόγω της φύσης του υλικού που φέρεται να έχει αφαιρεθεί.