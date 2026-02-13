Τελετή Βράβευσης Αρίστων Μαθητών της ΤΕΣΕΚ Πάφου για το Α΄ Τετράμηνο 2025–2026

Μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης αλλά και περηφάνειας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 η τελετή βράβευσης των άριστων μαθητών της ΤΕΣΕΚ Πάφου για το Α΄ τετράμηνο της σχολικής χρονιάς 2025–2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση είχε ως κύριο στόχο την επιβράβευση των κόπων, της συστηματικής προσπάθειας και του ήθους των μαθητών που διακρίθηκαν, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους ότι η αριστεία είναι αποτέλεσμα επιμονής, υπευθυνότητας και πίστης στους στόχους.

Παράλληλα, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως φωτεινό παράδειγμα για ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα, ενθαρρύνοντας όλους να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση και την προσωπική τους εξέλιξη. Στον χαιρετισμό του, ο Διευθυντής της Σχολής Θεόδωρος Ηλία κάλεσε τα παιδιά να μην χάσουν ποτέ τη λάμψη από τα μάτια τους και το πάθος από την ψυχή τους, εφόδια που θα τους συνοδεύουν σε κάθε βήμα της ζωής τους.

Τόνισε ότι ο νέος κόσμος δεν θα δημιουργηθεί από εκείνους που ασκούν κριτική από απόσταση, αλλά από όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται ακόμη και όταν ο δρόμος στενεύει από εκείνους που αποτυγχάνουν, βρίσκουν τη δύναμη να σηκωθούν και να προσπαθήσουν ξανά μέχρι να πετύχουν.

Κλείνοντας, προέτρεψε όλους να θέτουν υψηλούς στόχους, να αγκαλιάζουν την αλλαγή και να ξεπερνούν με θάρρος τους φόβους τους, κάνοντας πράξη τα όνειρά τους.

Στο δικό του μήνυμα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων υπογράμμισε τη σημασία της επιβράβευσης των ανθρώπων που αγωνίζονται με συνέπεια και ήθος για την επίτευξη των στόχων τους. Παρότρυνε τους μαθητές να «ποτίζουν» τις γνώσεις τους με κριτική σκέψη, ωριμότητα και αξίες, ώστε τα πνευματικά αυτά εφόδια να τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Ευχήθηκε σε όλους δύναμη, συνεχή πρόοδο και διεύρυνση των οριζόντων τους. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία της πρωτεύσασας τελειόφοιτης μαθήτριας, η οποία, εκπροσωπώντας όλους τους βραβευθέντες, ανέφερε πως η τελετή αυτή δεν αποτέλεσε μόνο μια στιγμή τιμής, αλλά και ένα νέο κίνητρο για ακόμη υψηλότερους στόχους τόσο μαθησιακούς όσο και προσωπικούς.

Ακολούθως ευχαρίστησε θερμά τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς της Σχολής για την αδιάκοπη προσφορά τους στο σπουδαίο αγαθό της μόρφωσης και διαβεβαίωσε πως οι μαθητές θα συνεχίσουν με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για την πραγμάτωση ακόμη και των πιο απαιτητικών τους ονείρων.

Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας, επιβεβαιώνοντας ότι η προσπάθεια, η πίστη και η επιμονή αποτελούν τα θεμέλια για ένα δημιουργικό και επιτυχημένο μέλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.