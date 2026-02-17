Ευτράπελα σε μαθητικό διαγωνισμό μουσικής - Έχρησε νικήτρια μαθήτρια του

Σε ακύρωση μαθητικού διαγωνισμού βυζαντινής μουσικής προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, έπειτα από καταγγελίες που ήρθαν στο φως και αφορούσαν σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας στη διαδικασία αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχε μονοψήφιος αριθμός μαθητών, γεγονός που ήδη προκαλούσε ερωτήματα ως προς την εκπροσώπηση και τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Ωστόσο, το μείζον ζήτημα προέκυψε εκ των υστέρων, όταν διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στα μέλη της κριτικής επιτροπής βρισκόταν καθηγητής μαθήτριας που συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Η μαθήτρια αυτή αναδείχθηκε τελικά νικήτρια, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε γονείς άλλων μαθητών στο να διαμαρτυρηθούν στην Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως ενημερωθήκαμε, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης προχώρησε στην άμεση ακύρωση του διαγωνισμού, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίστηκαν οι απαραίτητες συνθήκες αμεροληψίας και ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Π» ότι ο διαγωνισμός θα επαναπρογραμματιστεί το επόμενο διάστημα, και οι μαθητές θα ενημερωθούν σχετικά.