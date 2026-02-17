Ο Χαμενεΐ απειλεί να βυθίσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο μπορεί να βυθιστεί, την ώρα που νέες έμμεσες συνομιλίες ξεκίνησαν στην Ελβετία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

«Ακούμε συνεχώς να λένε» ότι οι ΗΠΑ «έστειλαν ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας. «Ένα πολεμικό πλοίο είναι οπωσδήποτε ένα επικίνδυνο όπλο, όμως το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμη περισσότερο», επέμεινε.

Η Ουάσινγκτον έστειλε τον Ιανουάριο στην περιοχή του Κόλπου το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται ανοικτά του Ιράν σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από τις ακτές του. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Τζέραλντ Φορντ, αναμένεται να το συναντήσει σε ημερομηνία που παραμένει αβέβαιη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, είπε εξάλλου ο Αλί Χαμενεΐ.

«Σε έναν από τους πρόσφατους λόγους του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως εδώ και 47 χρόνια η Αμερική δεν έχει καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία... Σας το λέω: δεν θα τα καταφέρετε», είπε.

Ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε σήμερα το πρωί κοντά στη Γενεύη προκειμένου να απομακρυνθεί ο κίνδυνος στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αν πρέπει να υπάρχουν διαπραγματεύσεις --γιατί δεν υπάρχει πραγματικά περιθώριο ελιγμών για να διαπραγματευθούμε-- το να προσδιορίζεται εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι λάθος και τρέλα», σχολίασε, αναφερόμενος στις επανειλημμένες εκκλήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμά του.

«Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, που άλλοτε είναι απειλητικές, άλλοτε υπαγορεύουν τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να γίνει, αποκαλύπτουν μια επιθυμία να κυριαρχήσει το ιρανικό έθνος», είπε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαέλ Μπαγαεΐ εκτίμησε σήμερα σε ένα βίντεο ότι η άρση των κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία της χώρας είναι «αναπόσπαστο τμήμα κάθε συμφωνίας για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες

Η πρόοδος δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα αλλά η πορεία έχει ξεκινήσει, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Γενεύη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Ελβετία σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός υπουργός χαρακτήρισε τον νέο γύρο συνομιλιών «πιο εποικοδομητικό» από αυτόν που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν.

«Συμφωνήθηκε ότι και τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις εργασίες τους επί των σχεδίων κειμένων», μετά την οποία θα οριστεί «ημερομηνία για μια τρίτη σύνοδο», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να απειλούν με χρήση βίας κατά του Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αραγτσί.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Χορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ έχει πει ότι «η αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη ίσως είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, ενώ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεί δήλωσε σήμερα ότι οι οποίες προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνηση θα αποτύχουν. Με το που άρχισαν οι συνομιλίες στην Γενεύη τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τμήματα του στρατηγικής σημασίας στενού θα κλείσουν για μερικές ώρες για «λόγους ασφαλείας» καθώς οι επίλεκτες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποιούν στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή.

Η Τεχεράνη είχε απειλήσει κατά το παρελθόν να κλείσει το στενό του Χορμούζ για τα εμπορικά πλοία εάν δεχθεί επίθεση, μια κίνηση που θα περιόριζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτίνασσε την τιμή του αργού πετρελαίου.

Στις συνομιλίες της Γενεύης οι οποίες διεξήχθησαν με την μεσολάβηση του Ομάν, συμμετείχαν, μαζί με το Αραγτσί, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο Reuters πηγή που είχε ενημερωθεί επί του θέματος.

Τμήματα του Στενού του Χορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες

Τμήματα του Στενού του Χορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο.

Το στενό είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ