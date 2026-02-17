Νάπολη: Φωτιά κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο - Εκκενώθηκαν 22 διαμερίσματα (βίντεο + φώτος)

Το θέατρο Σανατζάρο, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα τα χαράματα, έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά, ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάπολης.

Η όλη κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο, αλλά θα πρέπει να εκκενωθούν 22 διαμερίσματα σε πολυκατοικίες οι οποίες βρίσκονται δίπλα στο θέατρο. Έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά και θα πραγματοποιηθεί σειρά ελέγχων και έργων αποκατάστασης.

Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del #TeatroSannazaro.

Bruciata anche la platea a causa del crollo di parte della struttura. Alcuni dei residenti della zona sono stati portati in ospedale. pic.twitter.com/1Bmey3boXj — MC (@Virus1979C) February 17, 2026

Η στέγη του θεάτρου κατέρρευσε, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο σημείο ακριβώς όπου βρίσκεται η πλατεία του. Είχε εγκαινιαστεί το 1847 στην κεντρική, μεγαλοαστική περιοχή «Κιάια». Στην σκηνή του είχαν παρουσιαστεί έργα του καταξιωμένου Ναπολιτάνου θεατρικού συγγραφέα Εντουάρντο Σκαρπέτα.

#Napoli, #incendio “teatro Sannazaro”, nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [#17febbraio 8:45] pic.twitter.com/sT4VrbjFBW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2026

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσε και ο δήμαρχος της Νάπολης Γκαετάνο Μανφρέντι, ο οποίος δήλωσε ότι «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το θέατρο αυτό να μπορέσει να επιστραφεί στην πόλη του και να συνεχίσει να διαδραματίζει τον σημαντικό του ρόλο».

Sannazaro, le fiamme partite all'alba - ingenti danni, crollata la cupola https://t.co/zklUzDn47L pic.twitter.com/WpodCOQbNy — Napoli Today (@NapoliToday) February 17, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ