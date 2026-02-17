Apple Event 4 Μαρτίου: iPhone 17E, MacBook με A18 και Samsung Privacy Display στο PRIMETIME TECH

Το νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH με τον Μάριο aka TECHAHOLIC ήταν γεμάτο Apple και μεγάλες tech ειδήσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε μια πιθανή σημαντική παρουσίαση της Apple στις 4 Μαρτίου.

Apple Event στις 4 Μαρτίου: Τι μπορεί να δούμε

Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, η Apple ετοιμάζει live εκδήλωση με φυσική παρουσία, η οποία φέρεται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε τρεις μεγάλες πόλεις: Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Σανγκάη.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή ανακοίνωση του iPhone 17E, καθώς και νέων MacBook Pro με τους επερχόμενους επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max.

Παράλληλα, αναφορές δείχνουν ότι η Apple μπορεί να παρουσιάσει iPad Air νέας γενιάς, καθώς και iPad 12ης γενιάς.

Το πιο ενδιαφέρον: MacBook με A18 chip

Ένα από τα πιο συζητημένα σημεία του επεισοδίου ήταν η πιθανότητα να δούμε ένα νέο, πιο οικονομικό MacBook, το οποίο αντί για M-series chip θα βασίζεται στο A18, τον επεξεργαστή που χρησιμοποιείται στα iPhone.

Αν επιβεβαιωθεί, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα σε ένα MacBook με χαμηλότερη τιμή, που θα λειτουργεί ως entry-level επιλογή για όσους θέλουν να μπουν στο οικοσύστημα της Apple χωρίς να φτάσουν στα 1.300-1.500 ευρώ.

iPhone 17 Pro / Pro Max: Ξεπούλημα στην Κίνα λόγω χρώματος

Η συζήτηση πέρασε και στην Κίνα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έχει προκληθεί έντονη ζήτηση για τα iPhone 17 Pro και Pro Max, όχι απαραίτητα λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά εξαιτίας της νέας απόχρωσης Cosmic Orange.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο χρώμα φέρεται να συνδέεται από αρκετούς καταναλωτές με το λεγόμενο “Hermès Orange”, κάτι που ενισχύει το prestige του iPhone στην αγορά.

Samsung Privacy Display: Το feature που αλλάζει το παιχνίδι

Στο ίδιο επεισόδιο έγινε αναφορά και σε ένα νέο χαρακτηριστικό που αναμένεται να παρουσιάσει η Samsung στο επόμενο Ultra μοντέλο της.

Πρόκειται για το Privacy Display, μια λειτουργία που θα επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει καθαρά την οθόνη, ενώ όσοι κοιτούν από δεξιά ή αριστερά δεν θα μπορούν να διακρίνουν το περιεχόμενο.

Σε αντίθεση με τα γνωστά privacy προστατευτικά γυαλιά της αγοράς, η λύση αυτή φέρεται να είναι ενσωματωμένη στο κινητό και να μπορεί να ενεργοποιείται ανά εφαρμογή, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα χρήσιμη για banking apps, μηνύματα και προσωπικά δεδομένα.

Θα φτάσει το Privacy Display και στα MacBook;

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τεχνολογία αυτή μπορεί να περάσει και στα MacBook μέσα στα επόμενα χρόνια, με εκτιμήσεις που φτάνουν μέχρι το 2029.

Αν αυτό συμβεί, θα πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικότητα, ειδικά για όσους εργάζονται σε δημόσιους χώρους, όπως καφέ, αεροδρόμια ή γραφεία.