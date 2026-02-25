Μπέρδεμα με απουσίες μαθητών

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν σε γονείς μαθητών μέσης εκπαίδευσης επιστολές που έλαβαν από τα σχολεία των παιδιών τους, με τις οποίες ενημερώνονται ότι λόγω του αριθμού των απουσιών που καταγράφηκαν κατά το πρώτο τετράμηνο, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο στάσιμης φοίτησης ή παραπομπής σε ανεξέταση τον Ιούνιο. Παράπονα που έφτασαν στον «Π» αφορούν, ωστόσο, περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι απουσίασαν αποκλειστικά για λόγους ασθένειας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων, πρόκειται για μαθητές που νόσησαν με γρίπη Α, κορωνοϊό ή άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού και χρειάστηκε να παραμείνουν εκτός σχολείου για μία εβδομάδα ή και περισσότερες ημέρες. Σε αρκετές περιπτώσεις, πρόκειται για άριστους μαθητές, με σταθερή φοίτηση και καλές επιδόσεις, οι οποίοι προσκόμισαν όλα τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά, όπως προβλέπεται.

Οι γονείς εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το μήνυμα που λαμβάνουν, κάνοντας λόγο για μια αντιφατική πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά, σε περιόδους έξαρσης ιώσεων, τα σχολεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν εκκλήσεις προς τους γονείς να μην αποστέλλουν άρρωστα παιδιά στο σχολείο, ώστε να περιοριστεί η διασπορά των ιών. Από την άλλη, οι ίδιοι γονείς λαμβάνουν επιστολές που τους προειδοποιούν ότι οι απουσίες αυτές ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την προαγωγή των παιδιών τους. «Δεν γίνεται να μας λένε να κρατάμε τα παιδιά στο σπίτι όταν είναι άρρωστα και μετά να αγωνιούμε αν θα μείνουν από απουσίες», αναφέρει γονέας μαθητή γυμνασίου, σημειώνοντας ότι το παιδί του απουσίασε αποκλειστικά λόγω ασθένειας. Άλλοι γονείς δηλώνουν ότι ανησυχούν για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που το παιδί τους αρρωστήσει ξανά, διερωτώμενοι αν θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη δημόσια υγεία και στον κίνδυνο σχολικών συνεπειών.

Τι λένε οι κανονισμοί

Σε ό,τι αφορά το ισχύον πλαίσιο, οι κανονισμοί λειτουργίας των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης προβλέπουν συγκεκριμένα όρια απουσιών που συνδέονται με την προαγωγή των μαθητών. Συγκεκριμένα, όταν ο συνολικός αριθμός απουσιών σε ολόκληρη τη σχολική χρονιά κυμαίνεται μεταξύ 120 και 134, ο μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο σε βασικά μαθήματα. Αν οι απουσίες υπερβούν τις 135, ο μαθητής θεωρείται ότι έχει ελλιπή φοίτηση και παραμένει στάσιμος, επαναλαμβάνοντας την τάξη. Αντίστοιχα, μεγάλος αριθμός απουσιών στο δεύτερο τετράμηνο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε παραπομπή ή στάσιμη φοίτηση. Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι όλες οι απουσίες καταχωρίζονται, ανεξαρτήτως αιτίας, ενώ διαχωρίζονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, με τις πρώτες να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις.

Καθησυχάζει το ΥΠΑΝ

Για το θέμα τοποθετήθηκε και το Υπουργείο Παιδείας, με τον αναπληρωτή διευθυντή μέσης εκπαίδευσης, Γιώργο Κουτσίδη, να διευκρινίζει στον «Π» ότι η πολιτική που ακολουθείται μετά και την πανδημία του κορωνοϊού είναι σαφής. Όπως ανέφερε, οι απουσίες λόγω ασθένειας καταχωρίζονται, ωστόσο όταν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν οδηγούν σε στάσιμη φοίτηση. «Δεν μένει μαθητής στάσιμος ο οποίος χρειάστηκε να απουσιάσει για λόγους ασθένειας, εκτός εάν οι απουσίες είναι τέτοιες σε αριθμό, διπλάσιες ή τριπλάσιες του επιτρεπόμενου ορίου, που συνιστούν ελλιπή φοίτηση και τότε ο μαθητής επιβάλλεται να επαναλάβει την τάξη», ανέφερε.