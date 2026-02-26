Παν. Νεάπολις Πάφος: Πλήρες μέλος του Δικτύου UNESCO/UNITWIN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διακυβέρνηση

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος εντάχθηκε ως πλήρες μέλος στο διεθνές δίκτυο UNITWIN/UNESCO «Human Rights and Governance: the Rights, Individuals and Communities Faced with the New Challenges of a Globalized World in Crisis».

Η ένταξη αυτή ενισχύει τη διεθνή ακαδημαϊκή παρουσία του Πανεπιστημίου και επιβεβαιώνει τη σταθερή του επένδυση στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον επιστημονικό διάλογο γύρω από ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακυβέρνησης. Η συμμετοχή εδράζεται στη δράση της Έδρας UNESCO που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν περίπου 50 εγκεκριμένα θεματικά δίκτυα UNITWIN. Η συμμετοχή σε αυτά αποτυπώνει θεσμική αξιοπιστία και ενεργή συμβολή στη διεθνή συνεργασία γνώσης.

Το Δίκτυο συντονίζεται από την Έδρα UNESCO στο Universidad Externado de Colombia και περιλαμβάνει Έδρες από διακεκριμένα πανεπιστήμια, όπως Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Βραζιλία), Universidade Federal da Paraíba (Βραζιλία), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Βραζιλία), Universidad Carlos III de Madrid (Ισπανία), Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Γαλλία), Università di Camerino (Ιταλία)

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο δίκτυο αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για κοινά ερευνητικά έργα και ακαδημαϊκές συνεργασίες, ιδιαίτερα μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής, διεθνή διάλογο πολιτικής σε θέματα διακυβέρνησης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παγκόσμιων προκλήσεων, κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, επιστημονικές εκδόσεις και ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσης σε ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας, διακυβέρνησης και κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης και ερευνητικής αριστείας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Μέσω της Έδρας UNESCO, του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών και του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Πανεπιστήμιο προσβλέπει σε ενεργή συμβολή στις δράσεις του δικτύου, στην ανάπτυξη συνεργασιών με ουσιαστικό επιστημονικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς και στη δημιουργία συνεργειών με άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία EMERGE.