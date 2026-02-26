Ενίσχυση και αυτονόμηση δημόσιων νοσηλευτηρίων ζητά η Επιτροπή Υγείας

Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων ζήτησαν την Πέμπτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το 2026.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, είπε ότι η μεγαλύτερη έγνοια του κόμματος είναι η διατήρηση του Γενικού Συστήματος Υγείας και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις μελλοντικές γενεές, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο αυτού του συστήματος θα πρέπει να προωθηθεί η διοικητική και η οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

«Γι' αυτό και απαιτούμε άμεσα να ολοκληρωθεί στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων το σχέδιο δράσης για την αυτονόμησή τους για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς μας, αλλά και για να μην επιβαρύνεται ο Κύπρος ασθενής δύο φορές το ΓεΣΥ μέσων εισφορών και της χορηγίας», ανέφερε ακολούθως.

«Στον Δημοκρατικό Συναγερμό πιστεύουμε στο διάλογο και στη συνεργασία. Γι' αυτό θα είμαστε δίπλα στον οργανισμό και θα παρεμβαίνουμε εκεί και όπου χρειαστεί για τη βελτίωση των υποδομών αλλά και της ισότιμης παροχής θεραπείας και φροντίδας του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη. Άλλωστε, ένας οργανισμός με προϋπολογισμό 780 εκατομμύρια χρειάζεται και στήριξη και συνεργασία, αλλά και έλεγχο. Κάθε επένδυση στην υγεία είναι επένδυση στην αξιοπρέπεια των πολιτών μας», κατέληξε ο κ. Πάζαρος.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, είπε πως παρότι ο προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ παρουσιάζεται ισοσκελισμένος, τα πραγματικά έσοδα του οργανισμού μειώνονται, γεγονός που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες.

«Τα δημόσια νοσηλευτήρια οφείλουν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Γενικού Συστήματος Υγείας. Κάθε υποβάθμιση και υποστελέχωση πλήττουν άμεσα τη δημόσια υγεία», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι η συρρίκνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με κατάργηση οργανικών θέσεων γιατρών, ψυχολόγων και νοσηλευτών επιδεινώνει μία ήδη πιεστική κατάσταση, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του τόπου, ενώ παραμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η κατάσταση των κτιρίων του νοσοκομείου της Αθαλάσσας, η συρρίκνωση της δομής ΘΕΜΕΑ και η συνολική απουσία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού.

«Είναι απαράδεκτο μόνιμες και διαρκείς ανάγκες να καλύπτονται με την αγορά υπηρεσιών, αντί με τη δημιουργία και πλήρωση οργανικών θέσεων, πρακτική που υπονομεύει το στρατηγικό σχεδιασμό του δημόσιου συστήματος της υγείας. Η καθυστέρηση στη δημιουργία ολοκληρωμένων ογκολογικών κέντρων και νέων μονάδων μεταμοσχεύσεων καταδεικνύει την ίδια έλλειψη πλάνου», σημείωσε σχετικά.

«Το ΑΚΕΛ θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό αναγνωρίζοντας τη σημασία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και όχι επειδή συμφωνεί με τη διαχείρισή τους. Αυτό βέβαια θα γίνει μόνο όταν έχουμε ενημέρωση για το στρατηγικό σχεδιασμό του ΟΚΥπΥ. Χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο και όραμα η αυτονόμηση του οργανισμού καθίσταται αβέβαιη. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε ουσιαστική προσπάθεια που ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγείας και διασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες για όλους», κατέληξε.

Με τη σειρά του, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, έκανε λόγιο για βήματα προόδου και αναβάθμισης στα δημόσια νοσηλευτήρια.

«Υπάρχουν βεβαίως και προβλήματα. Αυτή η πληθυσμιακή έκρηξη των τελευταίων χρόνων μάς έχει βρει απροετοίμαστους, υπό την έννοια ότι είχαμε νοσηλευτήρια α’ δυναμικότητας και σήμερα λόγω της πληθυσμιακής έκρηξης έχουμε νοσηλευτήρια τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν», ανέφερε στη συνέχεια, αναφέροντας ως παράδειγμα, το νοσηλευτήριο της Πάφου, το οποίο ήταν δυναμικότητας των 80.000, ενώ σήμερα η επαρχία της Πάφου φτάνει τις 170.000.

Σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα του ΟΚΥπΥ, ο κ. Σαββίδης είπε ότι, όπως λέχθηκε στην επιτροπή, υπήρξε ένα λειτουργικό έλλειμμα περί τα €50 εκατομμύρια, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τους εκπροσώπους του οργανισμού, η οικονομική αυτονόμηση προχωρά.

«Εμείς παρακολουθούμε όλα αυτά τα δεδομένα και ευελπιστούμε ότι ο μεγάλος στόχος για οικονομική αυτονόμηση και διοικητική θα γίνει επιτέλους γεγονός», σημείωσε σχετικά.

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ το 2026 έχει ενταχθεί κονδύλι για νέο εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τα δρώμενα της Πάφου όσον αφορά τα νοσηλευτήρια.

«Μέχρι στιγμής υπαγόμαστε στη διεύθυνση Λεμεσού με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να ανταποκριθεί λόγω των πολλών νοσηλευτηρίων που είχε να διαχειριστεί η εκτελεστική διευθύντρια των νοσοκομείων Πάφου-Λεμεσού», συμπλήρωσε.

Είπε επίσης ότι εκφράστηκαν αρκετοί προβληματισμοί όσον αφορά την έλλειψη εντατικολόγων από διάφορα νοσηλευτήρια όπως της επαρχίας Πάφου, καθώς επίσης και το σοβαρό, όπως είπε, έλλειμμα νοσηλευτών σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια. «Όπως μας έχει λεχθεί θα γίνουν προσλήψεις, παρά ταύτα θεωρούμε ότι ίσως θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσλήψεις», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Σαββίδης είπε ότι στο τέλος Μαρτίου η Πάφος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο ΤΑΕΠ, με δύο κλίνες για ΤΑΕΠ παίδων.

